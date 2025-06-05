Мировые цены на нефть сегодня

В четверг, 5 июня, цены на нефть продолжают падать. На стоимость нефти влияют новости связанные с США и Саудовской Аравией, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Во-первых, речь идет об увеличении запасов топлива в США. Во-вторых, Саудовская Аравия, которая является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, снизила июльские цены на сырье для покупателей из Азии. Кроме того, глобальная экономическая неопределенность также давит на цены.

Напомним, что, что ОПЕК+ планирует в июле добывать больше нефти, что приведет к увеличению предложения на рынке.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упали на 14 центов или на 0,2%. Марка нефти торгуется на уровне 64,72 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate просела в цене на 24 цента или на 0,4%. Американская нефть сейчас стоит 62,61 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: