Скільки коштує нафта на ринку

Під час торгів у вівторок, 9 липня 2024 року, нафта Brent впала в ціні на 49 центів або на 0,6%. Сировина торгується на рівні 85,26 долара за барель.

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Водночас нафта West Texas Intermediate подешевшала на 54 центи або 0,7%. Американська сировина коштує 81,79 долара за барель, пише видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,31 долара за барель (- 0,51%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,88 долара за барель (- 0,55%).

Згідно з даними MarketWatch, що з початку 2024 року марка нафти Brent подорожчала майже на 10,74%, тоді як американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні на 14,75%.

Які фактори вливають на ринок нафти

Нафта знецінюється на ринку через погодні умови у США. Річ у тому, що ураган "Берил" зачепив ключовий нафтовидобувний вузол США в Техасі. Негода завдала меншої шкоди, ніж очікували ринки, що послабило побоювання щодо перебоїв з постачанням сировини.