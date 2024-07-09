Додають, що сума вкрадених активів хакерами суттєво зросла через загальне подорожчання криптовалют та організації більш масштабних кібератак. Для прикладу, середній розмір крадіжок зріс у півтора раза порівняно з роком раніше.

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Хакери викрали криптовалют на понад 1 мільярд доларів

За перші 6 місяців 2024 року хакерам вдалося вкрасти криптовалюти 1,38 мільярда доларів. Роком раніше йшлося про суму у розмірі 657 мільйонів доларів, які незаконно привласнили у наслідок хакерських атак роком раніше.

У звіті додали, що висока ціна цифрових монет мотивує хакерів здійснювати кібератаки. Однією із найбільших операцій шахраїв у 2024 році була крадіжка біткойнів на приблизно 308 мільйонів доларів. Монети зберігали на японській криптовалютній біржі DMM Bitcoin.

Компанія назвала це "несанкціонованим витоком". Згідно з даними порталу MarketWatch, з початку року курс біткойна зріс на 37%. На момент створення цього матеріалу, монета коштує 57 580 доларів.