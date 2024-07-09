Сколько стоит нефть на рынке

Во время торгов во вторник, 9 июля 2024 года, нефть Brent упала в цене на 49 центов или на 0,6%. Сырье торгуется на уровне 85,26 доллара за баррель.

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В то же время нефть West Texas Intermediate подешевела на 54 цента или 0,7%. Американское сырье стоит 81,79 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,31 доллара за баррель (- 0,51%)

Контракты WTI торгуются по цене 81,88 доллара за баррель (- 0,55%).

Согласно данным MarketWatch, что с начала 2024 года марка нефти Brent подорожала почти на 10,74%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене на 14,75%.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть обесценивается на рынке из-за погодных условий в США. Дело в том, что ураган "Берилл" задел ключевой нефтедобывающий узел США в Техасе. Непогода нанесла меньший ущерб, чем ожидали рынки, что ослабило опасения относительно перебоев с поставками сырья.