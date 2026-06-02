Скільки коштує лом золота?
Вартість грама лому золота залежить від проби, повідомляє НБУ.
Станом на 2 червня, розцінки такі:
- для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам – 2 095,01 гривні;
- 375 пробу – 2 359,25 гривні за грам;
- 500 пробу – 3 145,67 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 667,85 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 680,43 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 718,50 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 662,20 гривні за грам;
- 999 пробу – 6 285,04 гривні за грам.
Яка ціна банківського золота?
Вартість банківського золота визначається дещо складніше. Першочергово вона залежить від якості металу, повідомляє Нацбанк.
Зараз вартість банківського золота така:
- золото найвищої категорії зараз має ціну – 6 354,88 гривні за грам;
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 335,82 гривні за грам;
- золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує – 6 291,33 гривні за грам.
Яка ціна золота на світовому ринку 2 червня 2026 року?
Сьогодні ціна золота зросла. Вона збільшилась на 0,5%, сягнувши – 4 504,36 долара за унцію.
2 червня вартість золота зросла, бо ринок сфокусувався на нестабільності на Близькому Сході. Криза у цьому регіоні триває. Також вплив на ситуацію мала публікація економічних даних у США.