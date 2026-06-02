Скільки коштує лом золота?

Вартість грама лому золота залежить від проби, повідомляє НБУ.

Читайте також У гаражі чи на горищі лежать "скарби": які побутові речі можна вигідно здати на брухт

Станом на 2 червня, розцінки такі:

  • для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам – 2 095,01 гривні;
  • 375 пробу – 2 359,25 гривні за грам;
  • 500 пробу – 3 145,67 гривні за грам;
  • 583 пробу – 3 667,85 гривні за грам;
  • 585 пробу – 3 680,43 гривні за грам;
  • 750 пробу – 4 718,50 гривні за грам;
  • 900 пробу – 5 662,20 гривні за грам;
  • 999 пробу – 6 285,04 гривні за грам.

Яка ціна банківського золота?

Вартість банківського золота визначається дещо складніше. Першочергово вона залежить від якості металу, повідомляє Нацбанк.

Google Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Зараз вартість банківського золота така:

  • золото найвищої категорії зараз має ціну – 6 354,88 гривні за грам;
  • золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 335,82 гривні за грам;
  • золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує – 6 291,33 гривні за грам.

Яка ціна золота на світовому ринку 2 червня 2026 року?

  • Сьогодні ціна золота зросла. Вона збільшилась на 0,5%, сягнувши – 4 504,36 долара за унцію.

  • 2 червня вартість золота зросла, бо ринок сфокусувався на нестабільності на Близькому Сході. Криза у цьому регіоні триває. Також вплив на ситуацію мала публікація економічних даних у США.