"Вічний метал" принесе тисячі: скільки коштує брухт латуні у травні

Українці можуть непогано заробити на продажі брухту латуні у травні 2026 року. Цей кольоровий метал стабільно має попит на ринку вторинної сировини, адже широко використовується у виробництві та легко піддається повторному переплавленню.

Де можна знайти латунь?

Покладів латуні у природі не існує. Вона є сплавом міді та цинку, тому високо цінується серед заготівельників брухту, пише МеталобрухтКиїв.

Через її універсальність і стійкість до корозії латунь широко використовують у різних галузях:

машино– та суднобудуванні;

у біжутерії;

у виробництві сантехніки;

навіть у виготовленні церковного начиння.

Тому латунь можна знайти у великій кількості побутових і промислових виробів – старих змішувачах, кранах, трубах, деталях сантехніки, радіаторах, електронних компонентах, дверній фурнітурі, елементах обладнання та навіть музичних інструментах.

Через свою зносостійкість латунь отримала назву "вічний метал". З часом вироби з латуні майже не втрачають свій первинний вигляд і зберігають якість.

Скільки коштує кілограм латуні у травні?

Вартість латунного брухту формується залежно від кількох факторів. Насамперед на формування ціни:

обсяг матеріалу, який здає клієнт на брухт;

якість брухту (наявність домішок в металі, вміст міді у сплаві);

вид брухту латуні (латунна стружка, латунні радіатори тощо).

Також велике значення має стан виробів. Нижчу ціну можуть запропонувати за метал із домішками, слідами фарби, пластику, гуми, бруду або корозії. Якщо ж латунь добре очищена та відсортована, заробити можна більше.

Також на ціну впливає регіон, логістика та попит конкретних підприємств на сировину.

Середня вартість латуні в Україні наразі складає 238,93 гривні за кілограм, за даними Metalolom.biz.ua.

Фото: Ціни на брухт латуні / Metalolom.biz.ua.

Ціни на брухт латуні в Україні залежно від області коливаються так:

Київська область – 180 – 230 гривні за кілограм;

Запорізька область – 260 – 273 гривні;

Вінницька область – 230 – 245 гривні;

Львівська область – 240 – 260 грн;

Дніпропетровська область – 220 – 250 гривні;

Одеська область – 240 – 260 гривні;

Сумська область – 208 – 225 гривні;

Харківська область – 242 – 270 гривні.

Таким чином, найвигідніші пропозиції можна знайти у Запорізькій та Харківській областях.

Як підготувати латунь, щоб отримати більше грошей?

Щоб збільшити прибуток, перед продажем метал варто правильно підготувати.

Експерти радять очистити латунні вироби від усього, що не підлягає переплавленню: пластику, гумових вставок, ізоляції, фарби, пилу та інших сторонніх матеріалів.

Крім того, бажано відсортувати латунь окремо від інших металів. Хоча це можуть зробити й у пункті приймання, попереднє сортування часто дозволяє уникнути додаткових відрахувань і пришвидшує оцінку.

Якщо людина здає велику партію металу, варто порівняти ціни у кількох пунктах прийому, адже різниця в тарифах може бути відчутною.

Важливо! Ще більше можна заробити на брухту міді. Річ у тім, що, за прогнозами аналітиків, до 2030 років попит на цей метал перевищить видобуток. А стратег із базових металів фінансової групи Marex Аластер Мунро розповів, що у 2026 році прогнозують структурний дефіцит міді у світі.

Які ціни на мідь в Україні?

У квітні середня ціна брухту міді в Україні перевищує 400 гривень за кілограм, однак ціна окремих видів металу може бути значно вищою – подекуди понад 500 гривень за кілограм. Найдорожче зазвичай оцінюють більш якісну та чисту сировину.

На формування вартості міді впливає низка чинників, серед яких попит на ринку, загальна ситуація у сфері металургії, а також політичні й геополітичні процеси. Окрім цього, дорожче можуть коштувати рідкісні види міді, які мають особливі властивості або використовуються у специфічних галузях.

У пунктах прийому під час оцінки брухту також враховують його стан і обсяг. Зокрема, значення має наявність забруднень, домішок чи сторонніх матеріалів, які можуть знизити ціну. Водночас за великі партії металу часто пропонують вигідніші умови та вищу оплату.