На ринку енергетики у Європі зафіксували важливі зміни

Вартість електроенергії впала до від'ємних цінових значень, оскільки популярність зеленої енергетики у Європі призвела до надлишку пропозиції. Таку динаміку зафіксували відразу в низці країн.

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Зокрема, у суботу ціни на електроенергію опустилися нижче нуля у Франції, Німеччині, Великій Британії та Нідерландах. Про це свідчать дані Epex Spot SE. Перевага пропозиції на ринку пов'язана з потужними інвестиціями у зелену інфраструктуру. Для прикладу, йдеться про сонячні панелі та вітряні турбіни.

До теми! В Європі не вперше цінові показники на енергетичному ринку впали до від'ємних значень, але ці випадки фіксують все частіше.

Річ у тому, що у 2022 році у Європі встановили рекордну кількість нових сонячних панелей задля зниження залежності від природного газу. Нагадаємо, що вартість блакитного палива торік сягнула пікових значень, в тому числі після рішення Росії зупинити постачання. Додамо, що у середині червня 2023 року вартість газу почала зростати вперше за 2 місяці.

Ще один схожий випадок стався у квітні у Фінляндії. Там вартість на електроенергію опустилася нижче нуля після запуску нового ядерного реактора, тоді як неочікувана повінь спровокувала сплеск у секторі гідроелектроенергії.