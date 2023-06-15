Скільки коштує

Біржова ціна газу досягла 500 доларів за тисячу кубометрів. Попереднього разу ця планка була пробита майже два місяці тому – 16 квітня.

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Загалом же з початку червня ціни на блакитне паливо в Європі підскочили на понад 70%.

Європейські ціни на газ різко зросли, оскільки Нідерланди готуються назавжди закрити велике родовище, а аномальна спека в Європі не спадає,

– зазначили аналітики.

Ще однією причиною зростання цін є перебої з поставками з Норвегії, де нині не працює декілька родовищ.

Довідка. Спека збільшує попит на природний газ для кондиціонування, що на фоні зменшення поставок призводить до росту цін на газ.

Чому Нідерланди закривають родовище

Уряд Нідерландів вирішив закрити Гронінгенське газове родовище з 1 жовтня. Очікується, що офіційно оголосять про це до кінця червня.

Родовище було відкрите у 1959 році й протягом багатьох десятиріч було ключовим джерелом газу для значної частини Західної Європи. Так, ще 10 років тому воно давало понад 50 мільярдів кубометрів газу.

Однак через загрози землетрусів видобування на ньому обмежили. Нині воно складає 2,8 мільярда кубометрів.