На рынке энергетики в Европе зафиксировали важные изменения

Стоимость электроэнергии упала до отрицательных ценовых значений, поскольку популярность зеленой энергетики в Европе привела к избытку предложения. Такую динамику зафиксировали сразу в ряде стран.

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В частности, в субботу цены на электроэнергию опустились ниже нуля в Франции, Германии, Великобритании и Нидерландах. Об этом свидетельствуют данные Epex Spot SE. Преимущество предложения на рынке связано с мощными инвестициями в зеленую инфраструктуру. Например, речь идет о солнечных панели и ветряных турбинах.

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Дело в том, что в 2022 году в Европе было установлено рекордное количество новых солнечных панелей для снижения зависимости от природного газа. Напомним, что стоимость голубого топлива в прошлом году достигла пиковых значений, в том числе после решения России остановить поставки. Добавим, что в середине июня 2023 года стоимость газа начала расти впервые за 2 месяца.

Еще один схожий случай произошел в апреле в Финляндии. Там стоимость на электроэнергию опустилась ниже нуля после запуска нового ядерного реактора, в то время как неожиданное наводнение спровоцировало всплеск в секторе гидроэлектроэнергии.