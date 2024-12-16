Як змінилася ціна золота за тиждень

Золото завершило тиждень із незначним зростанням на ринку. Водночас у п'ятницю, 13 грудня, дорогоцінний метал впав нижче 2670 доларів за унцію. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

Цікаво Нафта різко зросла в ціні за тиждень

Загалом 13 грудня золото завершило торговий день на спотовому ринку з ціною на рівні 2649,12 долара за унцію, інформує Всесвітня золота рада. Водночас Markets Insider повідомляє, що за тиждень золото зросло в ціні на 0,60%. Тоді як ф'ючерси на золото завершили торги у п'ятницю з ціною на рівні 2669,9 долара за унцію. За п'ять торгових днів контракти на метал подорожчали на 0,41%, за даними MarketWatch.

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На золото впливають очікування щодо подальшої монетарної політики Федеральної резервної системи США. Зокрема, йдеться про невизначеність щодо масштабу зниження ставок ФРС наступного року. Річ у тому, що у першій економіці світу знову виходить на перший план занепокоєння про стійкість інфляції у країні.

Як змінилася ціна срібла за тиждень

Срібло завершило тиждень з ціною на рівні 30,57 долара за унцію, за даними Markets Insider. За тиждень метал подешевшав на 1,3%. Ціна на дорогоцінний метал відійшла від місячного максимуму, який зафіксували протягом тижня.

Тоді вартість срібла коливалася на рівні 32 долари за унцію. На динаміку дорогоцінного металу впливала невизначеність щодо промислового попиту в Китаї.

Що таке "голубина політика" Це заходи спрямовані на заохочення економічного зростання. Основний спосіб, який голубині чиновники використовують для досягнення цієї мети, — зниження процентних ставок.

До того ж цей фактор протидіяв підтримці злитків після низки "голубиних" років центральних банків. Протягом тижня процентні ставки знизили відразу кілька регуляторів. Як-от, Європейський центральний банк, Банк Англії та Швейцарський національний банк.

Як змінилися ціни на мідь

Загалом мідь зафіксувала несуттєве зростання за тиждень. Ціна на метал зросла на 0,13%, згідно з даними Google Фінанси. Водночас під час торгів у п'ятницю, метал торгувався на рівні 4,18 долара за фунт (0,45 кілограма). Мідь зафіксувала спад на ринку, продовживши відкат від місячного максимуму на рівні 4,25 долара за фунт.

До теми! Метал реагує на новини з Китаю, який є ключовим споживачем міді у світі. Перш за все на ринку занепокоєні песимістичним прогнозом щодо виробничого попиту в Китаї.

Крім того, на ринку остерігаються, що обіцянки про більш потужні фіскальні стимули і пом'якшення монетарної політики не зможуть стати імпульсом для зростання промислового виробництва, що обмежує перспективи діяльності ключових споживачів міді. Паралельно вартість тонни міді на кінець тижня становить 9052,50 долара, за даними порталу LME.