Як змінилися ціни на нафту за тиждень

Еталонні бренди нафти – Brent та WTI – суттєво зросли в ціні за тиждень. Крім того, сировина значно зросла в ціні у п'ятницю, 13 грудня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У п'ятницю ціни на нафту зросли приблизно на 2%, досягнувши пікового рівня за 3 тижнів. Серед головних факторів впливу – очікування щодо додаткових санкцій проти Росії та Ірану, які можуть зменшити обсяг пропозиції на ринку.

Крім того, нижчі процентні ставки в Європі та США можуть сприяти зростанню попиту на нафту. До того ж очікують, що економічні стимули в Китаї також можуть підтримати попит на чорне золото.

Загалом за тиждень нафта Brent подорожчала на 5%. Водночас американська сировина WTI подорожчала за аналогічний період на 6%. Вартість нафти закінчила тиждень на ринку з максимальною ціною на з листопада: