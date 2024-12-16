Как изменилась цена золота за неделю

Золото завершило неделю с незначительным ростом на рынке. В то же время в пятницу, 13 декабря, драгоценный металл упал ниже 2670 долларов за унцию. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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В общем 13 декабря золото завершило торговый день на спотовом рынке с ценой на уровне 2649,12 доллара за унцию, информирует Всемирный золотой совет. В то же время Markets Insider сообщает, что за неделю золото выросло в цене на 0,60%. Тогда как фьючерсы на золото завершили торги в пятницу с ценой на уровне 2669,9 доллара за унцию. За пять торговых дней контракты на металл подорожали на 0,41%, по данным MarketWatch.

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На золото влияют ожидания относительно дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы США. В частности, речь идет о неопределенности относительно масштаба снижения ставок ФРС в следующем году. Дело в том, что в первой экономике мира снова выходит на первый план беспокойство об устойчивости инфляции в стране.

Как изменилась цена серебра за неделю

Серебро завершило неделю с ценой на уровне 30,57 доллара за унцию, по данным Markets Insider. За неделю металл подешевел на 1,3%. Цена на драгоценный металл отошла от месячного максимума, который зафиксировали в течение недели.

Тогда стоимость серебра колебалась на уровне 32 доллара за унцию. На динамику драгоценного металла влияла неопределенность относительно промышленного спроса в Китае.

Что такое "голубиная политика" Это меры направленные на поощрение экономического роста. Основной способ, который голубиные чиновники используют для достижения этой цели, - снижение процентных ставок.

К тому же этот фактор противодействовал поддержке слитков после ряда "голубиных" лет центральных банков. В течение недели процентные ставки снизили сразу несколько регуляторов. А именно, Европейский центральный банк, Банк Англии и Швейцарский национальный банк.

Как изменились цены на медь

В целом медь зафиксировала несущественный рост за неделю. Цена на металл выросла на 0,13%, согласно данным Google Финансы. В то же время во время торгов в пятницу, металл торговался на уровне 4,18 доллара за фунт (0,45 килограмма). Медь зафиксировала спад на рынке, продолжив откат от месячного максимума на уровне 4,25 доллара за фунт.

К теме! Металл реагирует на новости из Китая, который является ключевым потребителем меди в мире. Прежде всего на рынке обеспокоены пессимистическим прогнозом относительно производственного спроса в Китае.

Кроме того, на рынке остерегаются, что обещания о более мощных фискальных стимулах и смягчении монетарной политики не смогут стать импульсом для роста промышленного производства, что ограничивает перспективы деятельности ключевых потребителей меди. Параллельно стоимость тонны меди на конец недели составляет 9052,50 доллара, по данным портала LME.