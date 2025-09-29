Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Змінились відчутно: які ціни на банківські метали в Україні зараз
29 вересня, 18:22
2

Змінились відчутно: які ціни на банківські метали в Україні зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Банківське золото 29 вересня коштує 4 950,37 гривні за грам, а срібло – 59,49 гривні за грам.
  • Ціни на золото і срібло зросли через зміни на світовому ринку.

Золото продовжує дорожчає. За 2025 воно зросло в ціні на понад 40%. Також збільшується вартість срібла. Сьогодні вона сягнула багаторічного рекорду.

Скільки коштує банківське золото 29 вересня?

Банківське злото 29 вересня за грам коштує 4 950,37 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Криза лише посилюється: "просіла" одна з ключових галузей Росії

Водночас інші закупівельні ціни такі:

  • золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, коштує – 4 935,52 гривні за грам;
  • а те, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 900,87 гривні за грам.

Зверніть увагу! НБУ встановлює ціни з урахуванням змін на світового ринку.

Яка вартість банківського срібла сьогодні?

  • Банківське срібло найвищої проби подорожчало. Воно сягнуло – 59,49 гривні за грам.
  • Цей дорогоцінний метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів  також зріс в ціні. Зараз він коштує – 56,52 гривні за грам.

Як змінилась вартість дорогоцінних металів?

  • 29 вересня дорогоцінний метал зріс в ціні. За даними Reuters, золото перетнуло позначку – 3 800 доларів за унцію. Рекорд склав – 3 819,59 долара за унцію.

  • Збільшилась і спотова ціна на срібло. Вона зросла на 2,1% – до 46,94 долара за унцію

  • Подорожчала і платина. Цей дорогоцінний метал виріс в ціні на 2,5%. Зараз він досяг 12-річного максимуму і коштує 1 606,77 долара за унцію.