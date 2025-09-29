Скільки коштує банківське золото 29 вересня?
Банківське злото 29 вересня за грам коштує 4 950,37 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Водночас інші закупівельні ціни такі:
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, коштує – 4 935,52 гривні за грам;
- а те, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 900,87 гривні за грам.
Зверніть увагу! НБУ встановлює ціни з урахуванням змін на світового ринку.
Яка вартість банківського срібла сьогодні?
- Банківське срібло найвищої проби подорожчало. Воно сягнуло – 59,49 гривні за грам.
- Цей дорогоцінний метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів також зріс в ціні. Зараз він коштує – 56,52 гривні за грам.
Як змінилась вартість дорогоцінних металів?
29 вересня дорогоцінний метал зріс в ціні. За даними Reuters, золото перетнуло позначку – 3 800 доларів за унцію. Рекорд склав – 3 819,59 долара за унцію.
Збільшилась і спотова ціна на срібло. Вона зросла на 2,1% – до 46,94 долара за унцію
Подорожчала і платина. Цей дорогоцінний метал виріс в ціні на 2,5%. Зараз він досяг 12-річного максимуму і коштує 1 606,77 долара за унцію.