Банківське злото 29 вересня за грам коштує 4 950,37 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Водночас інші закупівельні ціни такі:

Зверніть увагу! НБУ встановлює ціни з урахуванням змін на світового ринку.

29 вересня дорогоцінний метал зріс в ціні. За даними Reuters, золото перетнуло позначку – 3 800 доларів за унцію. Рекорд склав – 3 819,59 долара за унцію.

Збільшилась і спотова ціна на срібло. Вона зросла на 2,1% – до 46,94 долара за унцію