Изменились ощутимо: какие цены на банковские металлы в Украине сейчас
- Банковское золото 29 сентября стоит 4 950,37 гривны за грамм, а серебро – 59,49 гривны за грамм.
- Цены на золото и серебро выросли из-за изменений на мировом рынке.
Золото продолжает дорожать. За 2025 год оно выросло в цене более чем на 40%. Также увеличивается стоимость серебра. Сегодня она достигла многолетнего рекорда.
Сколько стоит банковское золото 29 сентября?
Банковское золото 29 сентября за грамм стоит 4 950,37 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
В то же время другие закупочные цены следующие:
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, стоит – 4 935,52 гривны за грамм;
- а то, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 900,87 гривны за грамм.
Обратите внимание! НБУ устанавливает цены с учетом изменений на мировом рынке.
Какая стоимость банковского серебра сегодня?
- Банковское серебро наивысшей пробы подорожало. Оно достигло – 59,49 гривны за грамм.
- Этот драгоценный металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов также вырос в цене. Сейчас он стоит – 56,52 гривны за грамм.
Как изменилась стоимость драгоценных металлов?
29 сентября драгоценный металл вырос в цене. По данным Reuters, золото пересекло отметку – 3 800 долларов за унцию. Рекорд составил – 3 819,59 доллара за унцию.
Увеличилась и спотовая цена на серебро. Она выросла на 2,1% – до 46,94 доллара за унцию
Подорожала и платина. Этот драгоценный металл вырос в цене на 2,5%. Сейчас он достиг 12-летнего максимума и стоит 1 606,77 доллара за унцию.