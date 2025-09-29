Золото продолжает дорожать. За 2025 год оно выросло в цене более чем на 40%. Также увеличивается стоимость серебра. Сегодня она достигла многолетнего рекорда.

Сколько стоит банковское золото 29 сентября? Банковское золото 29 сентября за грамм стоит 4 950,37 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Кризис только усиливается: "просела" одна из ключевых отраслей России В то же время другие закупочные цены следующие: золото, которое требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, стоит – 4 935,52 гривны за грамм;

а то, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 900,87 гривны за грамм. Обратите внимание! НБУ устанавливает цены с учетом изменений на мировом рынке. Какая стоимость банковского серебра сегодня? Банковское серебро наивысшей пробы подорожало. Оно достигло – 59,49 гривны за грамм.

Этот драгоценный металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов также вырос в цене. Сейчас он стоит – 56,52 гривны за грамм. Как изменилась стоимость драгоценных металлов? 29 сентября драгоценный металл вырос в цене. По данным Reuters, золото пересекло отметку – 3 800 долларов за унцию. Рекорд составил – 3 819,59 доллара за унцию.

Увеличилась и спотовая цена на серебро. Она выросла на 2,1% – до 46,94 доллара за унцию

Подорожала и платина. Этот драгоценный металл вырос в цене на 2,5%. Сейчас он достиг 12-летнего максимума и стоит 1 606,77 доллара за унцию.