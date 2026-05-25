Золото дорожчає через зміни у відносинах між Іраном та США

Вартість золота зросла на понад 1% сьогодні. Ціна цього металу так збільшилась, зокрема, через перспективу укладання мирної угоди між США та Іраном найближчим часом.

Як переговори США та Ірану вплинули на ціну золота?

Потенційне укладання мирної угоди між Іраном та США змусило долар знизитись, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Цей фактор також вплинув на пом'якшення прогнозів щодо зростання інфляції.

Трамп в суботу заявив, що США та Іран знайшли спільну мову. Проте вони ще не змогли домовитись відносно деяких аспектів. Зокрема, про відкриття Ормузької протоки.

В неділю Трамп зробив нову заяву. Як відомо, американський президент наказав своїм представникам не поспішати укладати угоди з Іраном.

Важливо! Попри повторну заяву Трампа, ринок показує, що він більше орієнтується ну суботні слова американського президента.

Трамп вселяє надії на ринку щодо певної угоди з Іраном, яка може призвести до повторного відкриття Ормузької протоки. Ця перспектива вплинула на ціни на нафту та, як наслідок, дала золоту бажаний стрибок з погляду інфляції,

– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Цікаво, що державний секретар Марко Рубіо зробив більш різку заяву. Він вказав, що США домовляться з Іраном чи розв'яжуть це питання іншим способом, повідомляє Reuters.

Наразі ринок продемонстрував такі зміни:

ціни на нафту сягають двотижневого мінімуму (такі зміни впливають на зниження ризиків щодо зростання рівня інфляції);

долар знизився до найнижчого рівня за тиждень (це зробило злитки у доларах доступнішими для власників інших валют).

Як змінились ціни на золото 25 травня 2026 року?

Спотова вартість золота зросла на 1,1%. Ціна цього металу сягнула – 4 559,07 долара за унцію.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в червні зросли в ціні на 0,8%. Вони сягнули 4 559,80 долара за унцію.

Як змінились ціни на інші метали?