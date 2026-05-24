Де можна знайти дорогоцінні метали?

Старі гаджети, техніка й електроніка, які шкода викинути й нікуди дівати, – не просто "мотлох". Адже насправді вони містять мідь, срібло і навіть золото, а також цілу низку цінних елементів, пише ВВС.

Мобільні телефони

Усередині старих смартфонів, які роками лежать без діла, є золото, срібло, мідь і паладій, а також рідкісноземельні елементи. Вони використовуються в мікросхемах, платах і контактах через високу провідність і надійність.

Іронія в тому, що навіть один кілограм старих телефонів може містити більше золота, ніж деякі руди.

Ігрові приставки та геймерська техніка

Старі PlayStation, Xbox або інші приставки всередині мають плати, процесори та роз’єми, які містять золото, срібло та мідь. Ці метали забезпечують стабільну роботу сигналів і довговічність пристрою.

Чим старіша техніка, тим більше шансів, що в ній використовували більше цінних матеріалів, ніж у сучасних бюджетних аналогах.

Старі стереосистеми та аудіотехніка

Масивні музичні центри з 90-х і початку 2000-х приховують усередині мідь, срібло та золото, особливо в контактах, платах і проводці. Саме ці метали забезпечують чистий сигнал і мінімальні втрати звуку.

Комп’ютери та офісна техніка

Старі системні блоки, ноутбуки, принтери та роутери теж містять цінні метали. Найбільше їх у материнських платах і процесорах – золото, срібло, мідь і рідкісні елементи, які використовуються для стабільної роботи електроніки.

Радіодеталі та електронні компоненти

Радіолампи, транзистори, мікросхеми та конденсатори часто недооцінюють. Але у таких деталях можуть міститися срібло, золото та навіть платина.

Саме радіодеталі часто називають найкомпактнішим і найконцентрованішим джерелом дорогоцінних металів у техніці.

Як визначити цінність предмета?

Не кожен старий пристрій однаково цінний, але є кілька простих ознак, які допомагають розібратися, пише Drag-RadioDetali. Для цього потрібно дотримуватися кількох важливих кроків:

По-перше, потрібно перевірити маркування. На багатьох деталях є клеймо, яке вказує на вміст дорогоцінного металу.

Потім треба використати магніт. Більшість дорогоцінних металів не магнітяться. Це допоможе швидко відсіяти звичайний металолом.

Далі слід звернутися до фахівців, які проконсультують щодо вартості та складу радіодеталей чи виробів.

І, звісно, необхідно оцінити вагу. Чим більша маса цінного металу, тим більше грошей можна отримати під час їх здачі.

Також фахівці радять слідкувати за курсом цінних металів, адже він змінюється щодня. Тому варто завжди перевіряти актуальні ціни перед продажем і, можливо, іноді зачекати трохи, аби здати вигідніше.

Що з цінами на дорогоцінні метали?

Мідь подешевшала на азійських торгах 18 травня на 1,2% і опустилася до 13 394,50 долара за тонну. Інвестори реагують на зниження попиту з боку Китаю та загальну невизначеність на глобальних ринках, яка посилилася через геополітичну напругу, зокрема, загострення війни в Ірані.

Срібло зазнало ще різкішого падіння: 15 травня його спотова ціна обвалилася на 7,2% і становить 77,46 долара за унцію. Платина втратила 2,9% і торгується на рівні 1 996,34 долара за унцію, тоді як паладій просів на 1,4% – до 1 417,18 долара за унцію.