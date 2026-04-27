Цей метал подорожчає більше, ніж очікувалось у 2026 році

Аналітики змінили свій прогноз щодо цін на золото. Очікується, що вказаний метал відчутно подорожчає. Водночас він не перетне межу – 5 000 доларів за унцію.

Що впливає на вартість золота зараз?

Наразі аналітики та трейдери очікують зростання ціни золота до 4 916 доларів за унцію, повідомляє Reuters.

Що впливатиме на вартість золота:

зросте попит Центробанків на золото;

збільшиться економічна невизначеність у світі.

Важливо! Ці фактори компенсують ризики, пов'язані зі зростанням інфляції та доволі жорсткими політичними ставками, що виникли через конфлікт на Близькому Сході.

Після стрімкого рекордного зростання, яке підняло ціни на золото до близько 5 595 доларів за унцію за унцію наприкінці січня, ціни впали приблизно на 11% після того, як США та Ізраїль розпочали удари по Ірану наприкінці лютого, оскільки інвестори поспішали підвищувати ліквідність,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, рівень 5 500 доларів за унцію, на думку аналітиків, завищений. Імовірно, вказаний метал поки не сягатиме такого значення.

Скільки коштує золото зараз?

Сьогодні вартість золота залишається стабільною, повідомляє Reuters. Цей метал тепер коштує:

спотова вартість золота фіксується на рівні – 4 707,16 долара за унцію;

ф'ючерси на золото США з поставкою у червні впали на 0,4% до – 4 722,60 долара за унцію.

Зверніть увагу! Ринок золота доволі обережний перед засіданням Центробанків. Йдеться, зокрема, про регуляторів Японії, Великої Британії та Європи.

Головне повідомлення, до якого готуються трейдери, полягає в тому, що центральні банки будуть більш жорсткими, ніж раніше, через те, що ціни на нафту зросли і підвищили інфляційний тиск,

– наголосив аналітик ринку City Index and FOREX Фавад Разакзада.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?