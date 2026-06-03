Почему растет цена на золото 3 июня 2026 года?

Высокий уровень инфляции сохранит процентные ставки на повышенном уровне, сообщает Reuters.

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Золото, традиционно, считается методом для защиты от инфляции. Однако оно обычно теряет свою привлекательность, как недоходный актив, именно в условиях высоких процентных ставок.

Ожидается, что по мере обострения конфликта рост цен на энергоносители повысит инфляционные ожидания. Это может привести к повышению процентных ставок, дальнейшему укреплению доллара и дополнительному давлению на снижение цен на золото,

– говорит директор по торговле металлами в High Ridge Futures Дэвид Мегер.

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На то, что ставки могут вырасти, указывает заявление президента ФРС Кливленда Беты Хаммак. Она во вторник указала, что так изменения являются необходимостью. Ведь инфляционное давление только усиливается, а повышение ставок может откорректировать эту ситуацию.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на золото?

Война на Ближнем Востоке обострилась. Иран совершил комбинированную ракетную атаку. В частности, в результате этого был поврежден аэропорт в Кувейте. США ответили на такие действия Ирана атакой со своей стороны.

Инвесторы сейчас сосредоточены на том, как будут развиваться события в дальнейшем. Пока признаков урегулирования конфликта на Ближнем Востоке дипломатическим путем нет.

Активность цен на золото в значительной степени обусловлена обостренной напряженностью между Соединенными Штатами и Ираном,

– подчеркнул Мегер.

Какая цена золота сейчас?

Спотовая стоимость золота 3 июня упала на 1%. Теперь цена этого металла 4 440,99 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото в США подешевели на 1,2%. Сейчас их цена – 4 466,90 долларов за унцию.

Как изменилась цена на другие металлы?