Ціна летить вниз: скільки коштує золото 1 червня

Вартість золота сьогодні знизилась. Цьому сприяло те, що між США та Іраном знову виникла напруга. Як відомо, країни здійснили взаємні атаки.

Через що дешевшає золото?

Посилення конфлікту між Іраном та США привело до зростання долара. До того ж подорожчала нафта, повідомляє Reuters.

Ці фактори підживили побоювання, що інфляція піде вгору. А отже, центробанкам доведеться утримувати високі процентні ставки у довгостроковій перспективі.

Оптимізм щодо переговорів між США та Іраном, спрямованих на припинення протистояння в Ормузькій протоці, згас протягом вихідних. В результаті ціни на енергоносії відновилися, що відродило побоювання щодо інфляції та посилило оптимістичні очікування Федеральної резервної системи,

– наголосив аналітик ActivTrades Рікардо Євангеліста.

Потрібно розуміти, що зростання долара зробило злитки, вартість яких зареєстровано в доларах, дорожчими для власників інших валют. Саме цей метал зазвичай розглядають як захист від інфляції. Проте золото втрачає свою привабливість в умовах, коли процентні ставки залишаються високими.

Наразі ринок очікує повідомлень від ФРС. Адже це може вказувати на те, як зміняться ставки.

Трейдери уважно стежитимуть за публікаціями ключових даних цього тижня, оскільки вони можуть змінити очікування щодо майбутнього розвитку монетарної політики ФРС, впливаючи на попит на долар США та, як наслідок, на динаміку цін на золото,

– додав Євангеліста.

Яка вартість золота 1 червня?

Спотова вартість золота впала на 0,7%. Вона сягнула 4 506,49 долара за унцію.

А от ф'ючерси на золото в США з поставкою в серпні знизились на 1,2%. Вони впали до 4 536,70 доларів за унцію.

Цікаво! За підсумками травня, вартість золота впала на майже 2%. Це третє підряд місячне падіння.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали з 1 червня?

Спотове срібло подорожчало. Воно зросло в ціні на 0,6%, сягнувши – 75,69 долара за унцію.

Платина зросла в ціні на 1,3%. Тепер вона коштує – 1 941,15 долара за унцію.

Паладій, своєю чергою, стабільний. Він тепер має ціну – 1 355,00 доларів за унцію.

