Цены на золото в Украине и мире

В понедельник, 18 ноября, драгоценный металл на мировом рынке снова растет в цене. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Всемирный золотой совет.

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Фьючерсы на золото торгуется на уровне 2769,50 доллара за унцию. Тогда как на спотовом рынке стоимость драгоценного металла составляет 2611,30 за унцию.

В Украине цены на золото также вернулось к росту. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал Национальный банк Украины.

Актуальные закупочные цены на золото на сегодня:

Банковский металл, который доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами стоит 3375,33 гривны за один грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества, оценили в 3365,20 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит 3341,58 гривны за грамм.

К теме! Средняя цена золота в украинских банках составляет 3514,44 гривны за грамм (покупка) и 4736,92 гривны за грамм (продажа), согласно данным Finance.ua. Эти показатели также демонстрируют положительную динамику.

Серебро из категории "Банковские металлы" торгуется на уровне 40,23 гривны за грамм. Тогда как серебро, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит 38,22 гривны за грамм, согласно последним данным НБУ.