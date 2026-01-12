Нові рекорди: таких цін на метали ще не було

Вартість дорогоцінних металів летить вгору. Станом на 12 січня, ціни на золото та срібло встановили нові рекорди. Цьому, до прикладу, сприяє геополітична нестабільність, яка панує зараз.

Що відбувається з ціною на золото зараз?

Сьогодні ціна на золото вперше сягнула рівня 4 600 доларів за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Спотова вартість золота зросла на 1,7%. Тепер цей метал коштує – 4 584,74 долара за унцію

Важливо! Під час сьогоднішньої сесії золото сягнуло – рекордного значення – 4 600,33 долара за унцію.

Нагадаємо, попереднє рекордне значення було встановлено ще 26 грудня 2025 року. Тоді цей метал сягнув – 4 549,71 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Чому дорожчає золото:

інвестори активно скуповували безпечні активи;

в Ірані загострюється ситуація (наразі там відомо про загибель 500 людей);

триває кримінальне розслідування, щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла.

Пауелл заявив у неділю, що адміністрація Трампа погрожувала йому кримінальним звинуваченням через свідчення в Конгресі, що голова ФРС назвав «приводом» для подальшого тиску на центральний банк з метою зниження ставок. Це призвело до падіння долара та ф'ючерсів на акції США,

Зауважимо, що наразі очікується зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у 2026 двічі:

у червні;

а також – вересні (раніше ці зміни очікувались у березні та червні).

Зверніть увагу! Недохідні активи відчувають себе надзвичайно добре саме в умовах низьких процентних ставок.

Що відбувається з вартістю срібла зараз?

Срібло сьогодні також встановило новий рекорд. Вартість цього металу збільшилась на 5,1% до 84,06 долара за унцію.

Зауважте! Протягом сьогоднішньої сесії срібло злетіло до рекордного значення – 84,60 долара за унцію.

Якщо все залишиться так, як є, я думаю, що ціни на срібло незабаром сягнуть 90 доларів за унцію. Поки що існує політична невизначеність, а тепер є деякі обмеження з боку Китаю, наслідки яких ми ще не побачимо,

– вказує стратег з сировинних товарів ANZ Соні Кумарі.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?