Новые рекорды: таких цен на металлы еще не было
- Цена на золото достигла рекордного уровня 4 600,33 доллара за унцию, а серебро выросло до 84,60 доллара за унцию.
- Рост цен на металлы вызван геополитической нестабильностью, активной скупкой безопасных активов инвесторами и ожиданиями относительно снижения ставки ФРС.
Стоимость драгоценных металлов летит вверх. По состоянию на 12 января, цены на золото и серебро установили новые рекорды. Этому, к примеру, способствует геополитическая нестабильность, которая царит сейчас.
Что происходит с ценой на золото сейчас?
Сегодня цена на золото впервые достигла уровня 4 600 долларов за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Все для защиты нефтяных доходов Венесуэлы: Трамп объявил о введении чрезвычайного положения
Спотовая стоимость золота выросла на 1,7%. Теперь этот металл стоит – 4 584,74 доллара за унцию
Важно! Во время сегодняшней сессии золото достигло – рекордного значения – 4 600,33 доллара за унцию.
Напомним, предыдущее рекордное значение было установлено еще 26 декабря 2025 года. Тогда этот металл достиг – 4 549,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Почему дорожает золото:
- инвесторы активно скупали безопасные активы;
- в Иране обостряется ситуация (сейчас там известно о гибели 500 человек);
- продолжается уголовное расследование, в отношении главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
Пауэлл заявил в воскресенье, что администрация Трампа угрожала ему уголовным обвинением из-за показаний в Конгрессе, что глава ФРС назвал "поводом" для дальнейшего давления на центральный банк с целью снижения ставок. Это привело к падению доллара и фьючерсов на акции США,
– отмечает издание.
Заметим, что сейчас ожидается снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в 2026 дважды:
- в июне;
- а также – сентябре (ранее эти изменения ожидались в марте и июне).
Обратите внимание! Недоходные активы чувствуют себя очень хорошо именно в условиях низких процентных ставок.
Что происходит со стоимостью серебра сейчас?
Серебро сегодня также установило новый рекорд. Стоимость этого металла увеличилась на 5,1% до 84,06 доллара за унцию.
Заметьте! В течение сегодняшней сессии серебро взлетело до рекордного значения – 84,60 доллара за унцию.
Если все останется так, как есть, я думаю, что цены на серебро вскоре достигнут 90 долларов за унцию. Пока существует политическая неопределенность, а теперь есть некоторые ограничения со стороны Китая, последствия которых мы еще не увидим,
– указывает стратег по сырьевым товарам ANZ Сони Кумари.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы?
Спотовая стоимость платины сегодня выросла на 3,3%. Этот металл теперь стоит – 2 348,74 доллара за унцию.
А вот палладий подскочил на 2,7%. Теперь он стоит – 1 864,19 доллара за унцию.