Новые рекорды: таких цен на металлы еще не было

Стоимость драгоценных металлов летит вверх. По состоянию на 12 января, цены на золото и серебро установили новые рекорды. Этому, к примеру, способствует геополитическая нестабильность, которая царит сейчас.

Что происходит с ценой на золото сейчас?

Сегодня цена на золото впервые достигла уровня 4 600 долларов за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Спотовая стоимость золота выросла на 1,7%. Теперь этот металл стоит – 4 584,74 доллара за унцию

Важно! Во время сегодняшней сессии золото достигло – рекордного значения – 4 600,33 доллара за унцию.

Напомним, предыдущее рекордное значение было установлено еще 26 декабря 2025 года. Тогда этот металл достиг – 4 549,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Почему дорожает золото:

инвесторы активно скупали безопасные активы;

в Иране обостряется ситуация (сейчас там известно о гибели 500 человек);

продолжается уголовное расследование, в отношении главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Пауэлл заявил в воскресенье, что администрация Трампа угрожала ему уголовным обвинением из-за показаний в Конгрессе, что глава ФРС назвал "поводом" для дальнейшего давления на центральный банк с целью снижения ставок. Это привело к падению доллара и фьючерсов на акции США,

– отмечает издание.

Заметим, что сейчас ожидается снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в 2026 дважды:

в июне;

а также – сентябре (ранее эти изменения ожидались в марте и июне).

Обратите внимание! Недоходные активы чувствуют себя очень хорошо именно в условиях низких процентных ставок.

Что происходит со стоимостью серебра сейчас?

Серебро сегодня также установило новый рекорд. Стоимость этого металла увеличилась на 5,1% до 84,06 доллара за унцию.

Заметьте! В течение сегодняшней сессии серебро взлетело до рекордного значения – 84,60 доллара за унцию.

Если все останется так, как есть, я думаю, что цены на серебро вскоре достигнут 90 долларов за унцию. Пока существует политическая неопределенность, а теперь есть некоторые ограничения со стороны Китая, последствия которых мы еще не увидим,

– указывает стратег по сырьевым товарам ANZ Сони Кумари.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?