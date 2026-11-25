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Скільки можна заробити зараз

Орієнтиром для українців можуть слугувати закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті, наведені в новому розпорядженні Нацбанку від 25 листопада (без ПДВ):

333 проба – 1 725,30 гривні за грам;

375 проба – 1 942,91 гривні за грам;

500 проба – 2 590,55 гривні за грам;

583 проба – 3 020,58 гривні за грам;

585 проба – 3 030,94 гривні за грам;

750 проба – 3 885,82 гривні за грам;

900 проба – 4 662,98 гривні за грам;

999 проба – 5 175,91 гривні за грам.

Зауважте, що нині однією з найпоширеніших в Україні є 585 проба золота. У таких ювелірних виробах частка чистого дорогоцінного металу становить 58,5%, тоді як решта припадає на домішки, що забезпечують міцність сплаву.

Окрім того, на брухт приймають навіть зубні протези, що були у використанні. Зокрема, вироби із золота 900 та 750 проб, а також знімні елементи зі сплаву ЗлПлСрМ 750-90-80 зараз закуповують за ціною 4 196,68 гривні за грам.

Що відбувається на світовому ринку

У середу, 25 листопада, золото подешевшало до найнижчого рівня з вересня 2025 року, повідомляє Reuters. Станом на 16:15 за київським часом спотова ціна знизилася до 3 483,59 долара за тройську унцію. Тож загалом від рекордного максимуму, зафіксованого на початку року, дорогоцінний метал втратив близько 37% вартості.

Одним із головних чинників залишаються очікування подальшого посилення монетарної політики США на тлі стійкого інфляційного тиску: учасники ринку вже закладають у свої прогнози підвищення процентних ставок ФРС у грудні.

Тож зростання дохідності інших фінансових інструментів за таких умов знижує інвестиційну привабливість золота, яке не приносить регулярного доходу.