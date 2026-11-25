Ціна золотого брухту 25 листопада 2026 року / Фото Pexels
Навіть пошкоджені або непридатні для подальшого носіння ювелірні прикраси зберігають матеріальну цінність. Однак сума, яку власники отримають за продаж такого золота, залежить від проби, ваги та актуальних закупівельних цін.
Скільки можна заробити зараз
Орієнтиром для українців можуть слугувати закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті, наведені в новому розпорядженні Нацбанку від 25 листопада (без ПДВ):
- 333 проба – 1 725,30 гривні за грам;
- 375 проба – 1 942,91 гривні за грам;
- 500 проба – 2 590,55 гривні за грам;
- 583 проба – 3 020,58 гривні за грам;
- 585 проба – 3 030,94 гривні за грам;
- 750 проба – 3 885,82 гривні за грам;
- 900 проба – 4 662,98 гривні за грам;
- 999 проба – 5 175,91 гривні за грам.
Зауважте, що нині однією з найпоширеніших в Україні є 585 проба золота. У таких ювелірних виробах частка чистого дорогоцінного металу становить 58,5%, тоді як решта припадає на домішки, що забезпечують міцність сплаву.
Окрім того, на брухт приймають навіть зубні протези, що були у використанні. Зокрема, вироби із золота 900 та 750 проб, а також знімні елементи зі сплаву ЗлПлСрМ 750-90-80 зараз закуповують за ціною 4 196,68 гривні за грам.
Прогнози
Що відбувається на світовому ринку
У середу, 25 листопада, золото подешевшало до найнижчого рівня з вересня 2025 року, повідомляє Reuters. Станом на 16:15 за київським часом спотова ціна знизилася до 3 483,59 долара за тройську унцію. Тож загалом від рекордного максимуму, зафіксованого на початку року, дорогоцінний метал втратив близько 37% вартості.
Одним із головних чинників залишаються очікування подальшого посилення монетарної політики США на тлі стійкого інфляційного тиску: учасники ринку вже закладають у свої прогнози підвищення процентних ставок ФРС у грудні.
Тож зростання дохідності інших фінансових інструментів за таких умов знижує інвестиційну привабливість золота, яке не приносить регулярного доходу.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі