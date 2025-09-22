Укр Рус
Новий ціновий рекорд: золото знову подорожчало
22 вересня, 14:57
2

Новий ціновий рекорд: золото знову подорожчало

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Ціна золота зросла на майже 40% з початку 2025 року, перевищивши 3 700 доларів за унцію.
  • Спотова ціна на срібло зросла на 1,6%, досягнувши 43,77 долара за унцію.

Золото відчутно подорожчало протягом 2025. Ціна цього дорогоцінного металу зросла на майже 40% з початку року.

Яка вартість 1 унції золота зараз?

Вартість золота сягнула позначки в 3 700 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! Основною причиною такого зростання, є відчутний приплив коштів у ETF, який досяг трирічного максимуму.

Срібло також зросло в ціні. Воно сягнуло найвищого рівня, починаючи з 2011. Приріст з початку цього року склав майже 50%.

Спотові ціни на дорогоцінні метали, за даними Bloomberg, загалом змінились так:

  • спотова ціна на золото зросла на 0,9%, сягнувши – 3 718,99 долара за унцію;
  • спотова ціна на срібло зросла на 1,6%, цей метал сягнув – 43,77 долара за унцію.

Оскільки ФРС послаблює політику, центральні банки зміцнюють свої резервні резерви, а тривала геополітична напруженість підтримує прагнення до інвестиційних гаваней, 
– пояснює зростання вартості золота видання Bloomberg.

Важливо! Вартість срібла та золота, імовірно, продовжить зростати у 2025 році.

Як змінювалась вартість золота у вересні?

  • 2 вересня, вартість золота за унцію сягнула – 3 508 доларів. Це було рекордне значення на той час.

  • Вже через тиждень – 8 вересня, золото продовжило дорожчати.  Цей дорогоцінний метал почав коштувати – за 1 унцію – 3 622,07 доларів.

  • 16 вересня золото встановило новий рекорд.  Тоді цей метал подорожчав до 3 689,27 долара за унцію.