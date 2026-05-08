Як змінилась ціна на золото?

Спотова ціна на золото зросла на 0,8%. Тепер цей метал коштує – 4 720,42 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Потягом цього тижня золото загалом подорожчало на 2,3%. Для розуміння, це найбільший показник, починаючи з 30 березня.

Своєю чергою, ф'ючерси на золото в США з поставкою в червні зросли на 0,4%. Тепер їхня ціна – 4 729,80 доларів за унцію.

Що впливає на вартість золота зараз?

Позитивна оцінка майбутньої угоди між Іраном та США, допомогла зменшити побоювання, відносно високого рівня інфляції. Адже це могло призвести до зростання процентних ставок.

Зверніть увагу! Потрібно розуміти, що золото вважається безпечним та недохідним активом. Цей метал може зазнавати тиску саме через зростання процентних ставок.

Не варто відкидати вплив війни на Близькому Сході на вартість золота. Наразі ринок чекає, що Іран та США таки укладуть мирну угоду. Адже Трамп заявив, що режим припинення вогню триває, повідомляє BBC.

Ринок вже враховує мирну угоду між США та Іраном, яка ще не підписана або не узгоджена. Тож ми бачимо певну впевненість на ринку дорогоцінних металів,

– вказує незалежний аналітик Росс Норман.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?

Спотова вартість срібла зросла на 2,3%. Цей метал тепер коштує – 80,31 долара за унцію.

Платина подорожчала на 1,5%. Тепер цей метал має ціну – 2 051, 31 долара за унцію.

Паладій, своєю чергою, зріс на 1,5%. Такий метал має ціну – 1 503,77 долара за унцію.

