Ціна на золото сягнула максимуму на тлі нової угоди між Іраном та США

Ціна на золото сягнула тижневого максимуму. Це сталося саме на тлі новин про мирну угоду між Іраном та США, а також – відкриття Ормузької протоки.

Як ситуація на Близькому Сході вплинула на вартість золота?

США та Іран досягли попередньої угоди, повідомляє Reuters.

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Ця угода вже призвела до того що:

ціни на нафту впали;

послабились побоювання, що ставки ФРС можуть зрости.

Між Іраном та США буде тривати перемир'я протягом 60 днів. Під час цього періоду, сторони мають узгодити низку важливих питань. Зокрема, ядерну програму Ірану.

Учасники ринку не враховують підвищення ставок через зниження цін на нафту, що піднімає ціну на жовтий метал. У найближчій перспективі я очікую певної консолідації, поки ми не отримаємо певних роз'яснень від ФРС пізніше цього тижня,

– повідомляє аналітик UBS Джованні Стауново.

Потрібно розуміти, що на золото сильно вплинула ситуація на Близькому Сході. Цей метал був під тиском з початку американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Важливу роль відіграло і падіння долара. Він знизився до 10-денного мінімуму. Відповідно, злитки у доларах стали доступніші для власників інших валют.

Зауважимо, золото втрачає привабливість в умовах високих процентних ставок. Адже зростає вартість утримування такого недохідного активу.

Інвестори зараз з нетерпінням чекають на засідання Федеральної резервної системи з питань політики цього тижня, яке вперше очолює новий голова ФРС Кевін Ворш, на якому, як очікується, ставки залишаться незмінними,

– зазначає видання.

Які ціни на золото 15 червня 2026 року?

Ціна на золото зросла на 2,7%. Вона збільшилась до 4 334,48 долара за унцію.

Водночас ф'ючерси на золото в США з поставкою у серпні зросли на 2,8%. Вони підвищились до 4 355,30 долара.

Як змінились ціни на інші метали 15 червня 2026 року?