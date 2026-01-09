Знову падає: ціна на золото зазнала відчутних змін

Вартість золота сьогодні знизилась. Ціна цього металу впала на фоні сукупності факторів. Зокрема, через те, що відбулося коригування індексів сировинних товарів. Відчутний вплив мав і сильний долар.

Що відбувається з ціною на золото 9 січня 2026 року?

Спотова вартість золота знизилася сьогодні на 0,2%. Ціна цього металу склала – 4 469,03 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зауважимо, що протягом тижня очікувалось зростання вартості золота на 3%. Проте ситуація склалася зовсім по-іншому.

Нагадаємо, 26 грудня 2025 року ціна золота сягнула максимуму. Тоді цей метал коштував – 4 549,71 долара за унцію.

Що зараз впливає на ціну золота:

інвестори очікують публікації важливих даних, зокрема, про зайнятість у несільськогосподарському секторі США (наразі економісти прогнозують зростання кількості робочих місць та зниження безробіття у цьому секторі);

долар сягнув майже місячного максимуму.

Кілька індексів переосмислюють кількість дорогоцінних металів та золота в них на початку року. Тож, певною мірою, спостерігається невелика слабкість у перебалансуванні індексів, але в основному я думаю, що ситуація залишається досить позитивною,

– вказав незалежний аналітик Росс Норман.

Як повідомив HSBC, золото може сягнути рівня 5 000 доларів за унцію в першій половині 2026 року. Цьому сприятиме:

зростання геополітичних ризиків;

а також – боргу.

Важливо! Безпечні активи, такі як золото, почувають особливо добре себе в умовах низьких процентних ставок.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали сьогодні?

Вартість срібла впала на 0,1%. Цей метал коштує – 76,83 долара за унцію.

Спотова вартість платини, своєю чергою, знизилась на 0,8%. Тепер такий метал коштує – 2 250,30 доларів за унцію.

А от ціна паладію залишається стабільною. Вартість цього металу – 1 785,25 долара за унцію.

Цікаво! За 2025 рік золото подорожчало на понад 60%. А от срібло зросло в ціні за цей період на більш як 140%.