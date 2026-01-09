Знову падає: ціна на золото зазнала відчутних змін
- Ціна золота знизилася на 0,2% до 4 469,03 долара за унцію 9 січня 2026 року.
- На зниження ціни вплинули сильний долар та очікування інвесторів щодо економічних даних США.
Вартість золота сьогодні знизилась. Ціна цього металу впала на фоні сукупності факторів. Зокрема, через те, що відбулося коригування індексів сировинних товарів. Відчутний вплив мав і сильний долар.
Що відбувається з ціною на золото 9 січня 2026 року?
Спотова вартість золота знизилася сьогодні на 0,2%. Ціна цього металу склала – 4 469,03 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зауважимо, що протягом тижня очікувалось зростання вартості золота на 3%. Проте ситуація склалася зовсім по-іншому.
Нагадаємо, 26 грудня 2025 року ціна золота сягнула максимуму. Тоді цей метал коштував – 4 549,71 долара за унцію.
Що зараз впливає на ціну золота:
- інвестори очікують публікації важливих даних, зокрема, про зайнятість у несільськогосподарському секторі США (наразі економісти прогнозують зростання кількості робочих місць та зниження безробіття у цьому секторі);
- долар сягнув майже місячного максимуму.
Кілька індексів переосмислюють кількість дорогоцінних металів та золота в них на початку року. Тож, певною мірою, спостерігається невелика слабкість у перебалансуванні індексів, але в основному я думаю, що ситуація залишається досить позитивною,
– вказав незалежний аналітик Росс Норман.
Як повідомив HSBC, золото може сягнути рівня 5 000 доларів за унцію в першій половині 2026 року. Цьому сприятиме:
- зростання геополітичних ризиків;
- а також – боргу.
Важливо! Безпечні активи, такі як золото, почувають особливо добре себе в умовах низьких процентних ставок.
Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали сьогодні?
Вартість срібла впала на 0,1%. Цей метал коштує – 76,83 долара за унцію.
Спотова вартість платини, своєю чергою, знизилась на 0,8%. Тепер такий метал коштує – 2 250,30 доларів за унцію.
А от ціна паладію залишається стабільною. Вартість цього металу – 1 785,25 долара за унцію.
Цікаво! За 2025 рік золото подорожчало на понад 60%. А от срібло зросло в ціні за цей період на більш як 140%.