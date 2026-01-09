Снова падает: цена на золото претерпела ощутимые изменения

Стоимость золота сегодня снизилась. Цена этого металла упала на фоне совокупности факторов. В частности, из-за того, что произошла корректировка индексов сырьевых товаров. Ощутимое влияние имел и сильный доллар.

Что происходит с ценой на золото 9 января 2026 года?

Спотовая стоимость золота снизилась сегодня на 0,2%. Цена этого металла составила – 4 469,03 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Заметим, что в течение недели ожидался рост стоимости золота на 3%. Однако ситуация сложилась совсем по-другому.

Напомним, 26 декабря 2025 года цена золота достигла максимума. Тогда этот металл стоил – 4 549,71 доллара за унцию.

Что сейчас влияет на цену золота:

инвесторы ожидают публикации важных данных, в частности, о занятости в несельскохозяйственном секторе США (сейчас экономисты прогнозируют рост количества рабочих мест и снижения безработицы в этом секторе);

доллар достиг почти месячного максимума.

Несколько индексов переосмысливают количество драгоценных металлов и золота в них в начале года. Поэтому, определенной степени, наблюдается небольшая слабость в перебалансировке индексов, но в основном я думаю, что ситуация остается достаточно положительной,

– указал независимый аналитик Росс Норман.

Как сообщил HSBC, золото может достичь уровня 5 000 долларов за унцию в первой половине 2026 года. Этому будет способствовать:

рост геополитических рисков;

а также – долга.

Важно! Безопасные активы, такие как золото, чувствуют особенно хорошо себя в условиях низких процентных ставок.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы сегодня?

Стоимость серебра упала на 0,1%. Этот металл стоит – 76,83 доллара за унцию.

Спотовая стоимость платины, свою очередь, снизилась на 0,8%. Теперь такой металл стоит – 2 250,30 долларов за унцию.

А вот цена палладия остается стабильной. Стоимость этого металла – 1 785,25 доллара за унцию.

Интересно! За 2025 год золото подорожало более чем на 60%. А вот серебро выросло в цене за этот период на более чем 140%.