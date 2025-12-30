Ціни на метали відновлюються: знову "винувата" геополітика

Вартість золота зростає. Ці зміни особливо відчутні на фоні падіння, що сталося вчора. Імовірно, золото буде дорожчати у майбутньому. Як змінились ціни на інші метали, читайте далі.

Як збільшилась ціна золота 30 грудня 2025?

Спотова вартість золота сьогодні зросла на 1%. Цей метал сягає – 4 374,76 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Минулий ціновий рекорд встановлено у п'ятницю. Одна унція тоді сягнула – 4 549,71 долара, повідомляє Reuters.

Що впливає зараз на ціну золота:

зріс попит на золото, як безпечний метал;

ослаблення долара США;

геополітична невизначеність;

монетарна політика (її пом'якшення спричинило здорожчання цього металу);

зростання вкладів у біржові фонди;

зниження ставки ФРС (у наступному році її, імовірно, понизять двічі).

Цікаво! Цього року вартість злитків зросла на 66%. Це найбільший приріст з 1979 року.

Золоту потрібно буде зміцнити свою позицію вище позначки в 4 000 доларів за унцію, щоб зберегти бичачий імпульс, тоді як наступним важливим випробуванням для срібла буде утримання вище психологічної позначки в 50 доларів за унцію, перш ніж воно поверне собі рівень у 80 доларів за унцію,

– наголосив аналітик MarketPulse від OANDA Заїн Вавда.

Ціна золота почала знижуватись на фоні зростання перспективи укладання мирної угоди. Проте вчора ця імовірність зменшилась. Адже Путін повідомив про атаку України на його резиденцію.

Як змінилась ціна на срібло?

Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 3,3%. Тепер цей метал коштує – 74,61 долара за унцію.

Зауважте! На попередній сесії було встановлено ціновий рекорд срібла – 83,62 долара за унцію.

Ціна на срібло зросла на 159% цього року завдяки його включенню до списку критично важливих мінералів США, дефіциту поставок та зростаючому промисловому та інвестиційному апетиту,

– вказує видання.

Які ціни на інші дорогоцінні метали?