За 15 хвилин впало на майже 500 доларів: золото стрімко втрачає свою вартість

Протягом останнього тижня вартість золота стрімко летіла вгору. В понеділок ціна цього металу сягнула 5 000 доларів за унцію. А вчора – майже досягла 5 600 доларів за унцію.

Що відбулося з ціною на золото?

Вчора сталося стрімке падіння вартості золота. Ще о 17:00 ціна цього металу фіксувалася на рівні – 5 505 доларів за унцію, показують дані TradingView.

А уже о 17:15 вартість золота впала до 5 098 доларів за унцію. Тобто, втрати склали:

407 доларів за унцію;

або приблизно – 7,4%.

Якщо перерахувати ці зміни на "ринкову вартість" золота у світі, вийде, що:

загальна вартість запасів впала на майже 2,83 трильйона доларів;

тобто, з 38,2 трильйона доларів до 35,4 трильйона доларів.

Зверніть увагу! Для розуміння, обсяги цього падіння більші ніж річний ВВП Італії.

Потім вартість золота відскочила. Уже о 18:15 ціна унції складала – 5 266 долара.

Яка ціна золота зараз?

Сьогодні вартість золота падала нижче 4 992,05 доларів за унцію. Згодом цей метал дещо зріс, повідомляє Reuters.

Чому так знизилася ціна на золото:

зміцнився долар;

Трамп повідомив, що у п'ятницю оголосить свого кандидата на посаду наступного голови ФРС.

Ми бачимо, що падіння ціни на золото буде набагато нижчим, ніж сьогодні, але бачимо відновлення та середнє значення 5 375 доларів за 2026 рік, досягнувши піку в 6 400 доларів протягом четвертого кварталу,

– вказав незалежний аналітик Росс Норман.

Що ще важливо знати про здорожчання золота?