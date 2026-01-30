За 15 минут упало почти на 500 долларов: золото стремительно теряет свою стоимость

В течение последней недели стоимость золота стремительно летела вверх. В понедельник цена этого металла достигла 5 000 долларов за унцию. А вчера – почти достигла 5 600 долларов за унцию.

Что произошло с ценой на золото?

Вчера произошло стремительное падение стоимости золота. Еще в 17:00 цена этого металла фиксировалась на уровне – 5 505 долларов за унцию, показывают данные TradingView.

А уже в 17:15 стоимость золота упала до 5 098 долларов за унцию. То есть, потери составили:

407 долларов за унцию;

или примерно – 7,4%.

Если пересчитать эти изменения на "рыночную стоимость" золота в мире, получится, что:

общая стоимость запасов упала на почти 2,83 триллиона долларов;

то есть, с 38,2 триллиона долларов до 35,4 триллиона долларов.

Обратите внимание! Для понимания, объемы этого падения больше чем годовой ВВП Италии.

Затем стоимость золота отскочила. Уже в 18:15 цена унции составляла – 5 266 доллара.

Какая цена золота сейчас?

Сегодня стоимость золота падала ниже 4 992,05 долларов за унцию. Впоследствии этот металл несколько вырос, сообщает Reuters.

Почему так снизилась цена на золото:

укрепился доллар;

Трамп сообщил, что в пятницу объявит своего кандидата на должность следующего председателя ФРС.

Мы видим, что падение цены на золото будет гораздо ниже, чем сегодня, но видим восстановление и среднее значение 5 375 долларов за 2026 год, достигнув пика в 6 400 долларов в течение четвертого квартала,

– указал независимый аналитик Росс Норман.

Что еще важно знать о подорожании золота?