За 15 минут упало почти на 500 долларов: золото стремительно теряет свою стоимость
- За 15 минут стоимость золота упала с 5 505 до 5 098 долларов за унцию, что составило потери 407 долларов или примерно 7,4%.
- Снижение цены вызвано укреплением доллара и ожиданием объявления кандидата на должность председателя ФРС от Трампа.
В течение последней недели стоимость золота стремительно летела вверх. В понедельник цена этого металла достигла 5 000 долларов за унцию. А вчера – почти достигла 5 600 долларов за унцию.
Что произошло с ценой на золото?
Вчера произошло стремительное падение стоимости золота. Еще в 17:00 цена этого металла фиксировалась на уровне – 5 505 долларов за унцию, показывают данные TradingView.
А уже в 17:15 стоимость золота упала до 5 098 долларов за унцию. То есть, потери составили:
- 407 долларов за унцию;
- или примерно – 7,4%.
Если пересчитать эти изменения на "рыночную стоимость" золота в мире, получится, что:
- общая стоимость запасов упала на почти 2,83 триллиона долларов;
- то есть, с 38,2 триллиона долларов до 35,4 триллиона долларов.
Обратите внимание! Для понимания, объемы этого падения больше чем годовой ВВП Италии.
Затем стоимость золота отскочила. Уже в 18:15 цена унции составляла – 5 266 доллара.
Какая цена золота сейчас?
Сегодня стоимость золота падала ниже 4 992,05 долларов за унцию. Впоследствии этот металл несколько вырос, сообщает Reuters.
Почему так снизилась цена на золото:
- укрепился доллар;
- Трамп сообщил, что в пятницу объявит своего кандидата на должность следующего председателя ФРС.
Мы видим, что падение цены на золото будет гораздо ниже, чем сегодня, но видим восстановление и среднее значение 5 375 долларов за 2026 год, достигнув пика в 6 400 долларов в течение четвертого квартала,
– указал независимый аналитик Росс Норман.
Что еще важно знать о подорожании золота?
С начала 2026 года стоимость золота выросла почти на 20%. Такому увеличению способствовала геополитическая напряженность, а также – стремительное ослабление доллара. Напомним, американская валюта еще в среду находилась вблизи четырехлетнего минимума.
В 2025 году цена золота ощутимо выросла. Она увеличилась на примерно 64%. Для понимания, это самый большой годовой рост, начиная с 1979 года.