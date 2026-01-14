Нові рекорди: золото та срібло сягнули небачених максимумів

Сьогодні ціни на золото та срібло сягнули нових максимумів. Така ситуація виникла, зокрема, на фоні геополітичної невизначеності. Як саме змінилась ціна золота та срібла, читайте далі.

Як збільшилась ціна на золото сьогодні?

Сьогодні вартість золота зросла на 1%. Вона сягнула – 4 632,03 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Водночас саме протягом цієї сесії було встановлено новий рекорд – 4 639,42 долара за унцію. Нагадаємо, до цього максимум складав – 4 629,94 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп привітав дані щодо інфляції, повторивши своє закликання до голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла знизити процентні ставки "суттєво",

– йдеться у повідомленні.

Цьогоріч очікується, що ставку ФРС знизять. Вона має бути скоригована двічі.

Що ще впливає на ціну золота зараз:

дані, щодо інфляції в США;

зростаючий попит на безпечні активи;

геополітична невизначеність, зокрема російсько-українська війна;

тиск американського уряду на керівника ФРС Пауелла.

Базовий індекс споживчих цін США у грудні зріс на 0,2% у порівнянні з попереднім місяцем, що не виправдало очікувань аналітиків щодо зростання на 0,3% у місяцю та 2,7% у річному обчисленні. Дані щодо базового індексу виробників цін США за грудень будуть опубліковані пізніше того ж дня,

– повідомляє видання.

Важливо! Золото почуває себе добре саме в умовах низьких процентних ставок.

Яка зараз ціна на срібло?

Спотова вартість срібла зросла на 3,6%. Вона збільшилась до 90,11 долара за унцію.

Цікаво! З початку року цей метал зріс в ціні на 27%.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали?

Спотова вартість платини сьогодні збільшилась на 2,7%. Тепер вона коштує – 2 386,60 доларів за унцію

А паладій під час сьогоднішньої сесії подорожчав на 0,8%. Він тепер коштує – 1 854,70 долара за унцію.

Важливо! Аналітики передбачають, що золото може подорожчати до 5000 доларів за унцію. А срібло – до 100 доларів за унцію.