Чому буває золото різних кольорів?

Колір золота першочергово залежить від складу сплаву, повідомляє 24 Канал.

Склад сплаву, залежно від кольору золота, такий:

червоне золото – такий відтінок створюється завдяки додаванню міді;

жовте золото – у золотий сплав додається цинк та срібло;

рожеве золото – цей колір створюється, завдяки змішуванню срібла та міді;

біле золото – золото у поєднанні зі сріблом, нікелем або паладієм;

лимонне золото – цей відтінок є наслідком легування золота із міддю та сріблом.

Чи впливає колір золота на його вартість?

В теорії, колір золота мав би впливати на вартість. Адже домішки у складі сплаву мають різну ціну.

Проте, наспраді, ціна золотого виробу першочергово формується через такі фактори:

бренд;

місце покупки;

дизайн;

наявність дорогоцінних каменів;

проба;

ексклюзивність і так далі.

Потрібно розуміти, що саме проба показує скільки дійсно чистого золота присутньо у сплаві. Аби визначити відсоток, потрібно вказане число поділити на 10. На практиці такі розрахунки виглядають так:

якщо на виробі вказана 333 проба – 33,3% золота у сплаві;

583 проба – 58,3% золота;

585 – 58,5% золота;

750 – 75%.

Скільки можна отримати за здачу золота?

НБУ встановлює закупівельні ціни, залежно від проби. Станом на 17 листопада, вони були такі:

якщо на виробі вказана 333 проба – 1 814,61 гривні за грам

375 проба – 2 043,48 гривні за грам;

500 проба – 2 724,64 гривні за грам;

583 проба – 3 176,92 гривні за грам;

585 проба – 3 187,82 гривні за грам;

750 проба – 4 086,95 гривні за грам;

900 проба – 4 904,34 гривні за грам;

999 проба – 5 443,82 гривні за грам.

Зверніть увагу! Нацбанк сьогодні встановив закупівельну ціну на золото найвищої якості – 5 504,31 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на золото зараз?

У 2025 році рекордна вартість золота була зафіксована 20 жовтня. Унція цього металу тоді мала ціну – 4 381,21 долара.

Останнім часом золото дещо дешевшало. Однак 17 листопада вартість цього металу стабілізувалась. Його ціна за унцію склала – 4 077,57 долара, зазначає Reuters.

Цікаво! З початку року золото подорожчало на більш як 50%.