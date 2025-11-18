Чому буває золото різних кольорів?
Колір золота першочергово залежить від складу сплаву, повідомляє 24 Канал.
Склад сплаву, залежно від кольору золота, такий:
- червоне золото – такий відтінок створюється завдяки додаванню міді;
- жовте золото – у золотий сплав додається цинк та срібло;
- рожеве золото – цей колір створюється, завдяки змішуванню срібла та міді;
- біле золото – золото у поєднанні зі сріблом, нікелем або паладієм;
- лимонне золото – цей відтінок є наслідком легування золота із міддю та сріблом.
Чи впливає колір золота на його вартість?
В теорії, колір золота мав би впливати на вартість. Адже домішки у складі сплаву мають різну ціну.
Проте, наспраді, ціна золотого виробу першочергово формується через такі фактори:
- бренд;
- місце покупки;
- дизайн;
- наявність дорогоцінних каменів;
- проба;
- ексклюзивність і так далі.
Потрібно розуміти, що саме проба показує скільки дійсно чистого золота присутньо у сплаві. Аби визначити відсоток, потрібно вказане число поділити на 10. На практиці такі розрахунки виглядають так:
- якщо на виробі вказана 333 проба – 33,3% золота у сплаві;
- 583 проба – 58,3% золота;
- 585 – 58,5% золота;
- 750 – 75%.
Скільки можна отримати за здачу золота?
НБУ встановлює закупівельні ціни, залежно від проби. Станом на 17 листопада, вони були такі:
- якщо на виробі вказана 333 проба – 1 814,61 гривні за грам
- 375 проба – 2 043,48 гривні за грам;
- 500 проба – 2 724,64 гривні за грам;
- 583 проба – 3 176,92 гривні за грам;
- 585 проба – 3 187,82 гривні за грам;
- 750 проба – 4 086,95 гривні за грам;
- 900 проба – 4 904,34 гривні за грам;
- 999 проба – 5 443,82 гривні за грам.
Зверніть увагу! Нацбанк сьогодні встановив закупівельну ціну на золото найвищої якості – 5 504,31 гривні за грам.
Що відбувається з цінами на золото зараз?
У 2025 році рекордна вартість золота була зафіксована 20 жовтня. Унція цього металу тоді мала ціну – 4 381,21 долара.
Останнім часом золото дещо дешевшало. Однак 17 листопада вартість цього металу стабілізувалась. Його ціна за унцію склала – 4 077,57 долара, зазначає Reuters.
Цікаво! З початку року золото подорожчало на більш як 50%.