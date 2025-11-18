Почему бывает золото разных цветов?
Цвет золота в первую очередь зависит от состава сплава, сообщает 24 Канал.
Состав сплава, в зависимости от цвета золота, такой:
- красное золото – такой оттенок создается благодаря добавлению меди;
- желтое золото – в золотой сплав добавляется цинк и серебро;
- розовое золото – этот цвет создается, благодаря смешиванию серебра и меди;
- белое золото – золото в сочетании с серебром, никелем или палладием;
- лимонное золото – этот оттенок является следствием легирования золота с медью и серебром.
Влияет ли цвет золота на его стоимость?
В теории, цвет золота должен был бы влиять на стоимость. Ведь примеси в составе сплава имеют разную цену.
Однако, на самом деле, цена золотого изделия в первую очередь формируется через следующие факторы:
- бренд;
- место покупки;
- дизайн;
- наличие драгоценных камней;
- проба;
- эксклюзивность и так далее.
Нужно понимать, что именно проба показывает сколько действительно чистого золота присутствует в сплаве. Чтобы определить процент, нужно указанное число разделить на 10. На практике такие расчеты выглядят так:
- если на изделии указана 333 проба – 33,3% золота в сплаве;
- 583 проба – 58,3% золота;
- 585 – 58,5% золота;
- 750 – 75%.
Сколько можно получить за сдачу золота?
НБУ устанавливает закупочные цены, в зависимости от пробы. По состоянию на 17 ноября, они были такие:
- если на изделии указана 333 проба – 1 814,61 гривны за грамм
- 375 проба – 2 043,48 гривны за грамм;
- 500 проба – 2 724,64 гривны за грамм;
- 583 проба – 3 176,92 гривны за грамм;
- 585 проба – 3 187,82 гривны за грамм;
- 750 проба – 4 086,95 гривны за грамм;
- 900 проба – 4 904,34 гривны за грамм;
- 999 проба – 5 443,82 гривны за грамм.
Обратите внимание! Нацбанк сегодня установил закупочную цену на золото наивысшего качества – 5 504,31 гривны за грамм.
Что происходит с ценами на золото сейчас?
В 2025 году рекордная стоимость золота была зафиксирована 20 октября. Унция этого металла тогда имела цену – 4 381,21 доллара.
В последнее время золото несколько дешевело. Однако 17 ноября стоимость этого металла стабилизировалась. Его цена за унцию составила – 4 077,57 доллара, отмечает Reuters.
Интересно! С начала года золото подорожало на более чем 50%.