Як затишшя вплинуло на ринок золота

Оскільки останні події знизили ризики перебоїв із постачанням нафти та послабили інфляційні побоювання, золото подорожчало в понеділок, 27 липня, пише Bloomberg. Вартість дорогоцінного металу зросла на 1,6% і перевищила 4 100 доларів за унцію.

Нинішня пауза в бойових діях позитивно впливає на ринок золота, однак для його подальшого суттєвого подорожчання США та Іран мають досягти реальної домовленості. Інакше котирування навряд чи вийдуть за межі діапазону 4 000 – 4 200 доларів за унцію.

Дохідність облігацій та інфляційні очікування залишатимуться високими, доки конфлікт триватиме. Саме це зараз стримує подальше зростання цін на золото,

– пояснив аналітик Global X ETFs Джастін Лін.



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До слова, з кінця червня дорогоцінний метал переважно торгується поблизу позначки в 4 тисячі доларів за унцію. Учасники ринку активно викуповують його під час короткострокових знижень, що допомагає котируванням утримуватися вище так званого "психологічного порогу".

Попри позитивну динаміку останніх днів, золото все ще коштує на понад 20% дешевше, аніж до початку військової ескалації на Близькому Сході наприкінці лютого. Саме ці події поклали край багаторічному висхідному тренду, який місяцем раніше вивів ціну до рекордних майже 5 600 доларів за унцію.

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Нагадаємо, банківські метали не варто плутати з ювелірними виробами чи брухтом. Інвестиційними вважають золото, срібло та платину найвищих проб, випущені у формі зливків або порошку із сертифікатом якості, а також монети з дорогоцінних металів.

За даними НБУ, станом на 27 липня закупівельна ціна без ПДВ: