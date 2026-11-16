Золото стрімко втрачає позиції: чому ціна впала до мінімуму за понад рік

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Що відомо про ситуацію на ринку

У понеділок, 16 листопада, спотова ціна золота опустилася до 3 830 доларів за тройську унцію, сягнувши найнижчого рівня з жовтня 2025 року. Згодом метал частково відіграв втрати, подорожчавши до 3 871,39 долара, передає Reuters. Натомість грудневі ф'ючерси у США подешевшали до 3 874,60 долара за унцію.

Річ у тім, що очікування жорсткішої монетарної політики Федеральної резервної системи знижують привабливість цього захисного активу для інвесторів.

Опубліковані минулого тижня дані засвідчили, що інфляція залишається високою. Це посилило очікування підвищення процентної ставки в грудні, що, зі свого боку, сприяло зростанню дохідності облігацій і зміцненню долара. Усе це негативно впливає на золото– пояснив віцепрезидент і старший стратег із ринку металів Zaner Metals Пітер Грант.

Слабку динаміку спостерігають уже другий тиждень поспіль / Інфографіка Bloomberg

За даними CME FedWatch, трейдери оцінюють у 91% імовірність підвищення процентної ставки у США на 0,25 відсоткового пункту в грудні. Цікаво й те, що посадовці вже висловлюються за подальше посилення монетарної політики:

президентка Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі звернула увагу на стійке подорожчання у сфері послуг;

тоді як очільник ФРБ Канзас-Сіті Джеффрі Шмід заявив, що інфляція залишається надто високою, і для її стримування необхідні додаткові заходи.

Тож тепер увага прикута до виступу голови ФРС Кевіна Ворша та публікації протоколу жовтневого засідання регулятора, що можуть прояснити подальші кроки.

Корисно! За оновленим розпорядженням Нацбанку України закупівельна ціна на банківський метал в чистоті 16 листопада склала 5 630,67 гривні за грам.

Нагадаємо, на тлі подешевшання та геополітичної невизначеності одна з провідних економік світу продовжила нарощувати свої золоті резерви: у вересні запаси народного банку Китаю зросли ще на 740 тисяч унцій.