Хто продовжує скуповувати метал

У вересні золоті резерви Народного банку Китаю зросли ще на 740 тисяч унцій, продовживши серію закупівель уже 23-й місяць поспіль, пише Bloomberg із посиланням на нові офіційні дані.

До слова, китайський регулятор, що залишається одним із найбільших гравців на світовому ринку, скористався послабленням цін на дорогоцінний метал, аби додатково поповнити сховища.

Зауважимо, що протягом першого місяця осені на тлі різкого зростання цін на енергоносії через конфлікт на Близькому Сході золото подешевшало на понад 6%. Річ у тім, що посилення інфляційних ризиків підштовхнуло Федеральну резервну систему до підвищення ставок, що традиційно тисне на його котирування.

Утім, навіть після такого падіння частина найбільших компаній з управління активами не відмовилася від довгострокової ставки на дорогоцінний метал: коли ціни наблизилися до 4 тисяч доларів за унцію, інвестори знову почали нарощувати свої позиції.

Цікаво! У червневому опитуванні World Gold Council 45% із 74 центробанків заявили, що планують купувати золото протягом наступного року, і це найвища частка від початку таких досліджень у 2018 році. Водночас лише один регулятор повідомив про намір скоротити свої запаси.

Нагадаємо, США з великим відривом очолюють світовий рейтинг за обсягом золотих резервів, володіючи понад 8,1 тисячі тонн металу.