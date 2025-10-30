Ціна на ці метали відчутно змінилась: скільки сьогодні можна отримати за золото та срібло

Ціна на золото коливалась останнім часом під впливом геополітичної нестабільності. Також змінювалась вартість срібла.

Які сьогодні закупівельні ціни на банківське золото у НБУ? Банківське золото – те, яке має найвищу пробу, коштує – 5 381,58 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також "Мінус третина бюджету Кремля": чи може Китай та Індія замінити російську нафту Інші закупівельні ціни змінились так: золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, станом на 30 жовтня, має ціну – 5 365,44 гривні за грам;

а такий дорогоцінний метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, має ціну – 5 327,76 гривні за грам. Які закупівельні ціни на срібло? Банківське срібло дещо подешевшало. Його ціна, залежно від категорії, така: банківське срібло найвищої проби – 64,66 гривні за грам;

цей метал, що не відповідає вимогам щодо якості дорогоцінних металів – 61,43 гривні за грам. Як змінились ціни на золото та срібло? За сесію золото зросло в ціні на 0,6%. Вартість унції збільшилась на 3 953,04 долара, повідомляє Reuters.

Срібло, своєю чергою, подешевшало на 0,2%. Ціна за унцію склала – 47,48 долара.