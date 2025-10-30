Цена на эти металлы ощутимо изменилась: сколько сегодня можно получить за золото и серебро

Цена на золото колебалась в последнее время под влиянием геополитической нестабильности. Также менялась стоимость серебра.

Какие сегодня закупочные цены на банковское золото у НБУ? Банковское золото – то, которое имеет самую высокую пробу, стоит – 5 381,58 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также "Минус треть бюджета Кремля": может ли Китай и Индия заменить российскую нефть Другие закупочные цены изменились так: золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, по состоянию на 30 октября, имеет цену – 5 365,44 гривны за грамм;

а такой драгоценный металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, имеет цену – 5 327,76 гривны за грамм. Какие закупочные цены на серебро? Банковское серебро несколько подешевело. Его цена, в зависимости от категории, такова: банковское серебро наивысшей пробы – 64,66 гривны за грамм;

этот металл, который не соответствует требованиям по качеству драгоценных металлов – 61,43 гривны за грамм. Как изменились цены на золото и серебро? За сессию золото выросло в цене на 0,6%. Стоимость унции увеличилась на 3 953,04 доллара, сообщает Reuters.

Серебро, свою очередь, подешевело на 0,2%. Цена за унцию составила – 47,48 доллара.