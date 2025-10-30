30 октября, 14:20
Цена на эти металлы ощутимо изменилась: сколько сегодня можно получить за золото и серебро
Основные тезисы
- Цена на банковское золото в НБУ составляет 5 381,58 гривны за грамм, на золото, что требует доведения стандартов – 5 365,44 гривны за грамм, а на металл, что не соответствует требованиям качества – 5 327,76 гривны за грамм.
- Банковское серебро наивысшей пробы стоит 64,66 гривны за грамм, а серебро, не соответствующее стандартам качества, имеет цену 61,43 гривны за грамм.
Цена на золото колебалась в последнее время под влиянием геополитической нестабильности. Также менялась стоимость серебра.
Какие сегодня закупочные цены на банковское золото у НБУ?
Банковское золото – то, которое имеет самую высокую пробу, стоит – 5 381,58 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Другие закупочные цены изменились так:
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, по состоянию на 30 октября, имеет цену – 5 365,44 гривны за грамм;
- а такой драгоценный металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, имеет цену – 5 327,76 гривны за грамм.
Какие закупочные цены на серебро?
Банковское серебро несколько подешевело. Его цена, в зависимости от категории, такова:
- банковское серебро наивысшей пробы – 64,66 гривны за грамм;
- этот металл, который не соответствует требованиям по качеству драгоценных металлов – 61,43 гривны за грамм.
Как изменились цены на золото и серебро?
За сессию золото выросло в цене на 0,6%. Стоимость унции увеличилась на 3 953,04 доллара, сообщает Reuters.
Серебро, свою очередь, подешевело на 0,2%. Цена за унцию составила – 47,48 доллара.