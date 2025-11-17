Вдасться отримати багато: за скільки сьогодні можна здати золото
- Банківське золото найвищої якості коштує 5 504,31 гривні за грам, а золото, яке не відповідає стандартам, - 5 449,27 гривні за грам.
- Вартість золота в брухті залежить від проби, з цінами від 1 814,61 гривні за грам для 333 проби до 5 443,82 гривні за грам для 999 проби.
Закупівельні ціни на золото залежать від цілої сукупності факторів. Зокрема, тенденцій на світовому ринку.
Скільки сьогодні можна отримати за банківське золото?
Банківське золото найвищої якості, за даними НБУ має ціну – 5 504,31 гривні за грам, повідомляє 24 Канал.
Інші закупівельні ціни на банківське золото, залежно від стану, такі:
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, має ціну – 5 487,80 гривні за грам;
- цей метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 449,27 гривні за грам.
Зверніть увагу! Банківським називають найчистіше золото. Зазвичай воно реалізується у монетах та злитках. Вкладення у банківське золото, дозволяють зберегти кошти від впливу інфляції.
За скільки можна здати золото в брухті?
Вартість золота в брухті першочергово залежить від проби, як повідомляє НБУ, сьогодні розцінки такі:
- для виробів з 333 пробою, закупівельна ціна складає – 1 814,61 гривні за грам
- з 375 пробою – 2 043,48 гривні за грам;
- 500 пробою – 2 724,64 гривні за грам;
- 583 пробою – 3 176,92 гривні за грам;
- 585 проби – 3 187,82 гривні за грам;
- 750 пробою – 4 086,95 гривні за грам;
- 900 пробою – 4 904,34 гривні за грам;
- 999 пробою – 5 443,82 гривні за грам.
Цікаво! Проба показує частку чистого металу у сплаві. Аби вирахувати цей відсоток, потрібно вказане значення розділити на 10. Наприклад, у золотому виробі з 585 пробою – 58,5% золота, 750 – 75%, 375 – 37,5%.
Що відбувається з цінами на золото на світовому ринку?
Сьогодні вартість золота стабілізувалась. Напередодні цей метал впав в ціні приблизно на 2% за сесію. Сьогодні золото коштує – 4 077,57 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Рекордна вартість золота у 2025 році була встановлена 20 жовтня. Тоді унція коштувала – 4 381,21 долара. Згодом цей метал почав дешевшати.