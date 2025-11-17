Сколько сегодня можно получить за банковское золото?

Банковское золото высочайшего качества, по данным НБУ имеет цену – 5 504,31 гривны за грамм, сообщает 24 Канал.

Другие закупочные цены на банковское золото, в зависимости от состояния, такие:

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, имеет цену – 5 487,80 гривны за грамм;

этот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 449,27 гривны за грамм.

Обратите внимание! Банковским называют самое чистое золото. Обычно оно реализуется в монетах и слитках. Вложения в банковское золото, позволяют сохранить средства от влияния инфляции.

За сколько можно сдать золото в ломе?

Стоимость золота в ломе в первую очередь зависит от пробы, как сообщает НБУ, сегодня расценки следующие:

для изделий с 333 пробой, закупочная цена составляет – 1 814,61 гривны за грамм

с 375 пробой – 2 043,48 гривны за грамм;

500 пробой – 2 724,64 гривны за грамм;

583 пробой – 3 176,92 гривны за грамм;

585 пробой – 3 187,82 гривны за грамм;

750 пробой – 4 086,95 гривны за грамм;

900 пробой – 4 904,34 гривны за грамм;

999 пробой – 5 443,82 гривны за грамм.

Интересно! Проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы вычислить этот процент, нужно указанное значение разделить на 10. Например, в золотом изделии с 585 пробой – 58,5% золота, 750 – 75%, 375 – 37,5%.

