Сколько сегодня можно получить за банковское золото?
Банковское золото высочайшего качества, по данным НБУ имеет цену – 5 504,31 гривны за грамм, сообщает 24 Канал.
Другие закупочные цены на банковское золото, в зависимости от состояния, такие:
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, имеет цену – 5 487,80 гривны за грамм;
- этот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 449,27 гривны за грамм.
Обратите внимание! Банковским называют самое чистое золото. Обычно оно реализуется в монетах и слитках. Вложения в банковское золото, позволяют сохранить средства от влияния инфляции.
За сколько можно сдать золото в ломе?
Стоимость золота в ломе в первую очередь зависит от пробы, как сообщает НБУ, сегодня расценки следующие:
- для изделий с 333 пробой, закупочная цена составляет – 1 814,61 гривны за грамм
- с 375 пробой – 2 043,48 гривны за грамм;
- 500 пробой – 2 724,64 гривны за грамм;
- 583 пробой – 3 176,92 гривны за грамм;
- 585 пробой – 3 187,82 гривны за грамм;
- 750 пробой – 4 086,95 гривны за грамм;
- 900 пробой – 4 904,34 гривны за грамм;
- 999 пробой – 5 443,82 гривны за грамм.
Интересно! Проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы вычислить этот процент, нужно указанное значение разделить на 10. Например, в золотом изделии с 585 пробой – 58,5% золота, 750 – 75%, 375 – 37,5%.
Что происходит с ценами на золото на мировом рынке?
Сегодня стоимость золота стабилизировалась. Накануне этот металл упал в цене примерно на 2% за сессию. Сегодня золото стоит – 4 077,57 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Рекордная стоимость золота в 2025 году была установлена 20 октября. Тогда унция стоила – 4 381,21 доллара. Впоследствии этот металл начал дешеветь.