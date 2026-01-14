Сколько стоит золото в ломе сегодня?
На долю чистого золота в изделии указывает проба. Именно это значение является важным при определении стоимости лома, сообщает 24 Канал.
Читайте также Дают три месяца, чтобы потратить деньги: кто из украинцев может получить дополнительные выплаты в январе
Чтобы понять сколько реально золота в сплаве, нужно указанное на изделии значение разделить на 10. Получится процент, который показывает количество чистого металла.
То есть, если на золоте 585 проба, там 58,5% золота. Соответственно, все остальное – примеси.
Закупочные цены на золотой лом сегодня такие, сообщает Нацбанк:
- для изделия, имеющего 333 пробу – 2 080,64 гривны за грамм;
- изделия, имеющего 375 пробу – 2 343,06 гривны за грамм;
- 500 пробу – 3 124,08 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 642,68 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 655,17 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 686,12 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 623,34 гривны за грамм;
- 999 пробу – 6 241,91 гривны за грамм.
А вот цены на банковское золото, установлены в зависимости от категории, по данным НБУ, следующие:
- цена золота наивысшей категории, сегодня – 6 311,27 гривны за грамм;
- а вот металл, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 292,34 гривны за грамм;
- золото, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 6 248,16 гривны за грамм.
Что происходит со стоимостью золота на мировом рынке?
Сегодня цена золота увеличилась на 1%. Она достигла – 4 632,03 доллара за унцию.
Максимум стоимости был установлен во время сегодняшней сессии. Он составил – 4 639,42 доллара за унцию. Заметим, что до этого ценовой рекорд был – 4 629,94 доллара за унцию