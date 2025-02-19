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19 лютого, 16:04
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Україна – головний фактор: ціна золота злетіла до нового історичного рекорду

Віта Свірневська
Основні тези
  • Ціна золота зросла до 2,943.69 долара за унцію на тлі переговорів між США та Росією щодо України.
  • Попередній рекорд ціни золота був на рівні 2,850 доларів на початку лютого, а ф'ючерси на золото подорожчали на понад 12% з січня 2025 року.

Золото – це не просто дорогоцінний метал, але й відомий актив-гавань, який стає популярнішим в турбулентні часи. На тлі останніх новин з глобальної світової арени, золото встановило новий історичний рекорд.

Ціна золота встановила новий рекорд

У середу, 19 лютого, ціна золота злетіла до нового історичного максимуму. Вартість дорогоцінного металу зросла на тлі розвитку ситуації з переговорами між США та Росією щодо припинення війни в Україні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціна золота на спотовому ринку зросла до 2 943,69 долара за тройську унцію. Золото виграло від того, що перший раунд переговорів між США та Росією, які пройшли у Саудівській Аравії, про потенційну мирну угоду з Україною завершився без чіткого рішення, заявив аналітик Kedia Commodities.

Зверніть увагу! Зі слів експерта, якщо буде надійний план щодо припинення війни в Україні, то це може негативно вплинути на золото.

Попередній рекорд золота зафіксували на початку лютого. Тоді вартість дорогоцінного металу перетнула позначку у 2850 доларів за унцію. Актуальні ціни на золото на момент створення цього матеріалу:

  • На цю мить вартість золота на спотовому ринку коливається на рівні 2940 доларів за унцію. Ціна 1 грама золота становить 94,52 долара, згідно з даними Всесвітньої ради по золоту.
  • Ф'ючерси на золото наразі коштують 2957,40 долара, інформує MarketWatch. З січня 2025 року контракти подорожчали на понад 12%.