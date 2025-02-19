Украина – главный фактор: цена золота взлетела до нового исторического рекорда

Золото – это не просто драгоценный металл, но и известный актив-гавань, который становится популярнее в турбулентные времена. На фоне последних новостей с глобальной мировой арены, золото установило новый исторический рекорд.

Цена золота установила новый рекорд

В среду, 19 февраля, цена золота взлетела до нового исторического максимума. Стоимость драгоценного металла выросла на фоне развития ситуации с переговорами между США и Россией по прекращению войны в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цена золота на спотовом рынке выросла до 2 943,69 доллара за тройскую унцию. Золото выиграло от того, что первый раунд переговоров между США и Россией, которые прошли в Саудовской Аравии, о потенциальном мирном соглашении с Украиной завершился без четкого решения, заявил аналитик Kedia Commodities.

Обратите внимание! По словам эксперта, если будет надежный план по прекращению войны в Украине, то это может негативно повлиять на золото.

Предыдущий рекорд золота зафиксировали в начале февраля. Тогда стоимость драгоценного металла пересекла отметку у 2850 долларов за унцию. Актуальные цены на золото на момент создания этого материала: