Індія не ризикує купувати російську нафту
Індія на сьогодні відмовляється приймати нафтові танкери Росії, яка потрапили до санкційних списків. При цьому Індії не важливо, в якій валюті пропонують провести угоду. Виняток навіть не роблять для індійських рупій. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Нафтопереробників в Індії особливо турбує зростання витрат на транспортування нафти. Варто додати, що наприкінці 2024 року індійська компанія Reliance Industries уклала угоду з російським державним гігантом "Роснефть" угоду вартістю приблизно 13 мільярдів доларів. Це угода на 10 років, яка ознаменувала перехід Індії від давніх близькосхідних джерел до закупівель нафти з Росії.
Важливо! Проте міністр нафти Індії наголосив, що НПЗ прагнуть співпрацювати лише з компаніями та танкерами, які не потрапили під санкції США. Це означає, що нафтопереробні заводи фактично мають досить обмежену кількість доступних вантажів і суден.
Обмежена пропозиція російських танкерів, які не під санкціями, спровокували низку змін:
- По-перше, знижки на сорт російської нафти Urals до марки Brent зменшилися до 2,5 – 2,9 долара за барель на контракти з терміном постачання в березні. Для порівняння, для січневих пропозицій діяла знижка на рівні 3 – 3,5 долара за барель.
- Через вищі ціни на нафту з Росії зменшився ціновий розрив із нафтою, яку експортує Близький Схід. Цей показник впав з 6 – 7 доларів приблизно до 3 доларів за барель для індійських нафтопереробників. Тож індійським компаніям мають мало стимулів ризикувати з російською нафтою та потрапити під вторинні санкції.