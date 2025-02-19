Індія не ризикує купувати російську нафту

Індія на сьогодні відмовляється приймати нафтові танкери Росії, яка потрапили до санкційних списків. При цьому Індії не важливо, в якій валюті пропонують провести угоду. Виняток навіть не роблять для індійських рупій. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафтопереробників в Індії особливо турбує зростання витрат на транспортування нафти. Варто додати, що наприкінці 2024 року індійська компанія Reliance Industries уклала угоду з російським державним гігантом "Роснефть" угоду вартістю приблизно 13 мільярдів доларів. Це угода на 10 років, яка ознаменувала перехід Індії від давніх близькосхідних джерел до закупівель нафти з Росії.

Важливо! Проте міністр нафти Індії наголосив, що НПЗ прагнуть співпрацювати лише з компаніями та танкерами, які не потрапили під санкції США. Це означає, що нафтопереробні заводи фактично мають досить обмежену кількість доступних вантажів і суден.

Обмежена пропозиція російських танкерів, які не під санкціями, спровокували низку змін: