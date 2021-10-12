Інсайдери називають алюміній "твердою електрикою". За даними Business Insider, на початку поточного року вартість металу коливалася на рівні 2 тисяч доларів за тонну.

Варте уваги Мистецтво інвестицій: правила, які допоможуть уникнути базових помилок

Вартість алюмінію зросла до 13-річного максимуму

Згідно з даними Лондонської біржі металів, вартість контрактів з терміном виконання у 2022 році на початку тижня зросла на 2,36% до 3036 доларів за тонну. Головним імпульсом стало подорожчання нафти, газу та вугілля. До того ж алюміній використовують для виробництва найрізноманітніших товарів – від алюмінієвих банок до смартфонів, в тому числі iPhone. Згідно з даними Business Insider, актуальна вартість алюмінію становить 3 102 долари за тонну.

Ситуацію також ускладнюють дії Китаю, на фоні яких на ринку може сформуватися дефіцит цього металу. У Піднебесній вирішили скоротити обсяги споживання енергії у промисловому секторі. Перш за все це має відношення до виробництва саме алюмінію. Навіть після початку глобальної енергетичної кризи влада Китаю запровадила жорсткі обмеження на майбутні виробничі потужності, які мають покінчити з багаторічним надмірним розширенням.

Вартість алюмінію зросла до 13-річного максимуму / Фото Bloomberg

Крім того, протягом кількох останніх тижнів трейдери купували кол-опціони за ціною до 4000 тисяч доларів за тонну. Це свідчить про те, що ціна алюмінію може знову суттєво зрости та навіть досягти нових історичних максимумів.