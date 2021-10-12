Инсайдеры называют алюминий "твердым электричеством". По данным Business Insider, в начале текущего года стоимость металла колебалась на уровне 2 тысяч долларов за тонну.

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Стоимость алюминия выросла до 13-летнего максимума

Согласно данным Лондонской биржи металлов, стоимость контрактов со сроком исполнения в 2022 году в начале недели выросла на 2,36% до 3036 долларов за тонну. Главным импульсом стало подорожание нефти, газа и угля. К тому же алюминий используют для производства самых разнообразных товаров – от алюминиевых банок до смартфонов, в том числе iPhone. Согласно данным Business Insider, актуальна стоимость алюминия составляет 3102 доллара за тонну.

Ситуацию осложняют действия Китая, на фоне которых на рынке может сформироваться дефицит этого металла. В Поднебесной решили сократить объемы потребления энергии в промышленном секторе. Прежде всего это имеет отношение к производству именно алюминия. Даже после начала глобального энергетического кризиса власти Китая ввели жесткие ограничения на будущие производственные мощности, которые имеют покончить с многолетним чрезмерным расширением.

Стоимость алюминия выросла до 13-летнего максимума / Фото Bloomberg

Кроме того, в течение нескольких последних недель трейдеры покупали кол-опционы по цене до 4000 тысяч долларов за тонну. Это свидетельствует о том, что цена алюминия может снова существенно вырасти и даже достичь новых исторических максимумов.

Колл-опцион

Это финансовый контракт, дающий право, но не обязательство, на приобретение ценных бумаг, товаров, валюты или финансовых инструментов по определенной цене до конца определенного срока. Этот документ также называют опционом покупателя, опционом на покупку или покупательским опционом.