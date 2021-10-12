Инсайдеры называют алюминий "твердым электричеством". По данным Business Insider, в начале текущего года стоимость металла колебалась на уровне 2 тысяч долларов за тонну.

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Стоимость алюминия выросла до 13-летнего максимума

Согласно данным Лондонской биржи металлов, стоимость контрактов со сроком исполнения в 2022 году в начале недели выросла на 2,36% до 3036 долларов за тонну. Главным импульсом стало подорожание нефти, газа и угля. К тому же алюминий используют для производства самых разнообразных товаров – от алюминиевых банок до смартфонов, в том числе iPhone. Согласно данным Business Insider, актуальна стоимость алюминия составляет 3102 доллара за тонну.

Ситуацию осложняют действия Китая, на фоне которых на рынке может сформироваться дефицит этого металла. В Поднебесной решили сократить объемы потребления энергии в промышленном секторе. Прежде всего это имеет отношение к производству именно алюминия. Даже после начала глобального энергетического кризиса власти Китая ввели жесткие ограничения на будущие производственные мощности, которые имеют покончить с многолетним чрезмерным расширением.

Стоимость алюминия выросла до 13-летнего максимума / Фото Bloomberg

Кроме того, в течение нескольких последних недель трейдеры покупали кол-опционы по цене до 4000 тысяч долларов за тонну. Это свидетельствует о том, что цена алюминия может снова существенно вырасти и даже достичь новых исторических максимумов.