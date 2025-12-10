Таке сталося вперше в історії: ціна срібла встановила небачений рекорд
- Спотова вартість срібла зросла на 4,3% до 60,74 долара за унцію через промисловий попит, скорочення запасів та очікування зниження ставки ФРС.
- Вартість золота зросла на 0,6% до 4 211,77 долара за унцію.
Сьогодні вартість золота та срібла зросла. Збільшення ціни цих металів, зокрема, пов'язане з позитивним настроєм трейдерів, відносно рішення ФРС про зниження ставки.
Як змінилась ціна срібла 10 грудня?
Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 4,3%. Зараз вона складає – 60,74 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Фактори, що вплинули на зростання ціни срібла:
- сильний промисловий попит на срібло;
- скорочення світових запасів;
- очікування зниження ставки ФРС;
- додавання срібла до списку критично важливих мінералів США.
Потрібно розуміти, що срібло є важливим металом для створення новітніх технологій. Наприклад, його активно використовують у галузі штучного інтелекту.
Метали за своєю природою волатильні, але якщо ми не вирішимо дефіцит, у срібла є лише один шлях – зростання,
– наголосила старший портфельний менеджер та головний інвестиційний директор Sprott Asset Management Марія Смірнова.
Важливо! Станом на зараз, трейдери оцінюють імовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у 87,4% на цьому тижні.
Яка ціна на золото за унцію?
Вартість золота сьогодні зросла на 0,6%. Тепер цей метал коштує – 4 211,77 долара за унцію.
Причини зростання золота такі ж, як і срібла. Щобільше, на думку аналітиків, ці метали продовжать зростати:
- у першій половині 2026 року срібло може сягнути – 70 доларів за унцію:
- а от золото може зрости до – 5000 доларів за унцію.
Нагадаємо, що у 2025 році вартість золота сягала максимуму у жовтні. Тоді одна унція коштувала – 4 381,21 долара, повідомляє Reuters.
Поточне зростання цін на золото пояснюється значним зростанням цін на срібло та високими очікуваннями щодо чергового зниження на чверть пункту,
– вказав старший ринковий стратег RJO Futures Боб Хаберкорн.
Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали 10 грудня?
Платина сьогодні подорожчала на 2,8%. Тепер одна унція цього металу коштує – 1 688,39 долара.
Паладій також збільшився в ціні на 2,6%. Зараз його вартість – 1 503,74 долара за унцію.