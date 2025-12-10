Такое произошло впервые в истории: цена серебра установила невиданный рекорд

Сегодня стоимость золота и серебра выросла. Увеличение цены этих металлов, в частности, связано с позитивным настроением трейдеров, относительно решения ФРС о снижении ставки.

Как изменилась цена серебра 10 декабря?

Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 4,3%. Сейчас она составляет – 60,74 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Факторы, повлиявшие на рост цены серебра:

сильный промышленный спрос на серебро;

сокращение мировых запасов;

ожидания снижения ставки ФРС;

добавление серебра в список критически важных минералов США.

Нужно понимать, что серебро является важным металлом для создания новейших технологий. Например, его активно используют в области искусственного интеллекта.

Металлы по своей природе волатильны, но если мы не решим дефицит, у серебра есть только один путь – роста,

– отметила старший портфельный менеджер и главный инвестиционный директор Sprott Asset Management Мария Смирнова.

Важно! По состоянию на сейчас, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в 87,4% на этой неделе.

Какая цена на золото за унцию?

Стоимость золота сегодня выросла на 0,6%. Теперь этот металл стоит – 4 211,77 доллара за унцию.

Причины роста золота такие же, как и серебра. Более того, по мнению аналитиков, эти металлы продолжат расти:

в первой половине 2026 года серебро может достичь – 70 долларов за унцию:

а вот золото может вырасти до – 5000 долларов за унцию.

Напомним, что в 2025 году стоимость золота достигала максимума в октябре. Тогда одна унция стоила – 4 381,21 доллара, сообщает Reuters.

Текущий рост цен на золото объясняется значительным ростом цен на серебро и высокими ожиданиями относительно очередного снижения на четверть пункта,

– указал старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы 10 декабря?